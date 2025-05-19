Путин хоть и старается выглядеть победителем, на деле это совсем не так.

Медленно, но неотвратимо Россия начинает проигрывать эту войну. Хотя кремлевский диктатор Владимир Путин и умеет избегать видимости поражения.

Он пришёл к власти в 2000 году и периодами демонстрировал себя в качестве "решительного победителя" — так было в период чеченской войны, российско-грузинской войны 2008 года, аннексии Крыма в 2014 году, последующей войны на Донбассе, а также в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и в Сирии, пишет Foreign Policy.

"Путин никогда не берёт на себя ответственность за неудачи на международной арене. Он всегда ведёт себя как победитель", - пишет СМИ. И хоть с Украиной Путин способен организовать "сцены победы", как это было 9 мая, показывая, якобы Россия не изолирована и не побеждена, Украина — не Сирия и не Грузия.

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Российская армия застопорилась, потери растут. У Путина нет выхода из войны, кроме как признать в той или иной форме "поражение". Кремль может пытаться скрывать страдания войны от россиян, но только до тех пор, пока способен контролировать её нарратив. Зато экономические последствия скрыть труднее. И кроме бесконечного путинизма, Путину нечего предложить гражданам.

Россия сталкивается с двумя серьёзными военными дилеммами. Первая — неспособность продвигаться вперёд. Технически инициативой обладает РФ, захватывая новые территории, но эта инерция никуда не ведёт. Уже несколько месяцев Россия безуспешно пытается взять Покровск. СМИ пишет, что эта неудача сопровождается колоссальными потерями: по оценкам, с начала войны убито или ранено около 790 000 российских солдат (плюс 48 000 пропавших без вести), более 100 000 из них — только в этом году.

Если всё пойдёт в том же темпе, к концу 2025 года Россия пересечёт отметку в миллион потерь, не добившись стратегического улучшения по сравнению с 2022 годом. А территории, которые контролирует РФ, в основном являются зонами боевых действий и не несут ей никакой практической выгоды.

Вторая дилемма — это сама Украина. Не сумев нанести решающий удар в 2022 году и расколоть страну, Путин выбрал тактику ударов по гражданским — чтобы не выглядеть слабым и принудить Украину к капитуляции. Этот подход дал обратный эффект. Действия оккупантов лишь убедили украинцев, что нужно сопротивляться. Украина меньше и беднее, не создана для войны на истощение, но демонстрирует высокую мораль и инновационность (например, в области дронов), что и помогает ей держаться, отмечают журналисты.

К тому же, одержимость Путина "не проиграть" разрушает экономику России. Эффект военных расходов прошёл, рост замедлился с 5% до нуля. Разогретый рынок труда вызвал инфляцию около 10%. Падение цен на энергоресурсы из-за торговых войн Трампа и спада в экономике Китая может опустошить бюджет России, зависящий от экспорта нефти и газа.

"Россияне пока не голодают, но уже задаются вопросом: стоит ли эта война роста цен, бедного будущего и экономического тупика? Самое опасное для политического лидера — это проигранная по собственной инициативе война", - говорится в материале.

Другие новости о войне Путина против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что осень может стать "точкой конечной деградации" российской армии. По словам эксперта, в этот момент все будет зависеть от нашей готовности.

Кроме того, мы рассказывали, почему россияне рвутся в Днепропетровскую область. "Это исключительно политический шаг, политический жест, потому что с военной точки зрения о какой-то стратегии здесь речь не идет. Допустим, прорвутся они к границе области - дальше их встречает оборона по реке Солона, надо будет форсировать эту реку, какой бы малой она ни была. Пойдут они, например, до Новопавловки, и что дальше?" - рассуждает военный аналитик Сергей Грабский.

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