Артистка отметила, что девочка делает ей презенты каждый день.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях показала приемную младшую дочь и рассказала о ее успехах в 5 лет, растрогала сеть новым видео.

Артистка рассказала в своем Instagram, что София ежедневно самостоятельно собирает цветы возле дома и дарит их звездной маме. Наталья показала на видео несколько букетиков от дочери.

"Соня подарила цветы. Друзья, хочу похвастаться - младшая дочь для меня нашла вот такие весенние цветы, собрала сама возле дома. Просто невероятно! Как они подходят к моей одежде сегодня. Это она постоянно собирает что-то вдоль берега: одуванчики и прочее. И приносит маленькие букетики каждый день", - рассказала Могилевская, а также отметила, что она купила специальную вазу для таких презентов от дочери.

Реакция сети

Подписчики отреагировали на трогательные подарки от 5-летней девочки и оставили свои комментарии под видео:

"Нет ничего ценнее любви, собранной маленькими ручками возле дома... Эти цветы - это не просто подарок, это язык сердца"

"Какая добрая и благодарная дочка"

"Какая вы очаровательная мамочка, как вам подходит роль мамы, аж глаза горят".

К слову, Наталья с избранником Валентином воспитывает двух приемных дочерей - 13-летнюю Мишель и 5-летнюю Софию. Долгое время артистка скрывала, что стала мамой для девочек и до сих пор не хочет полностью показывать их лица публично.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская впервые показала своего избранника.

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