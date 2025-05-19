В список попала по крайней мере одна модель от большинства крупных автопроизводителей.

Некоторые автомобили чаще других попадают в ДТП. Но почему так? По словам специалистов, на уровень аварийности влияет множество факторов, включая размер и даже цвет авто. Компания Visual Capitalist создала инфографику с "аварийными" машинами.

Специалисты использовали данные о случаях ДТП в США за 2024 год. Они были представлены страховой компанией Insurify.

В список попала по крайней мере одна модель от большинства крупных автопроизводителей, но несколько премиум-брендов, таких как Mercedes-Benz, Porsche и Cadillac, в нем отсутствуют.

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Интересно, что в верхней части рейтинга находится несколько электрических моделей, включая кроссовер Kia Soul EV.

На основе представленных данных трудно сделать конкретные выводы. Вероятной причиной относительно высокой аварийности электрических авто может быть то, что они часто имеют отличные динамические показатели.

Это особенно касается разгона с места до 100 км/ч, где электромобили часто превосходят аналоги с ДВС. Последнее может быть непривычным для водителей, которые впервые приобрели электрическое авто.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Ранее эксперты назвали 10 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в этом году. По словам специалистов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Лучшим кроссовером назвали Toyota Grand Highlander. Также в список попали BMW iX, Toyota RAV4, Mercedes-AMG GLA 35, Buick Envista, Subaru Forester и несколько других моделей.

Кроме того, недавно специалисты выбрали 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом, которые подойдут многим водителям. Специалисты советуют обратить особое внимание на популярную модель Honda CR-V, которая отличается, в частности, практичным интерьером.

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