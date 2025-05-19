Экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины остаются крайне неопределенными.

Пока нет явных признаков того, что война в Украине завершится в ближайшее время. Тем не менее постепенное возращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году. Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии.

Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составило около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозирует, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год был, в частности, обусловлен притоком беженцев из Украины. В 2025-2026 годах он может прекратиться.

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Также в Еврокомиссии добавили, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины остаются крайне неопределенными. Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность и санкции против Москвы сохранятся до конца 2026 года.

"Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков разрешения. Несмотря на усилия, предпринимаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", - сказано в прогнозе Еврокомиссии.

Беженцы из Украины в Европе - важные новости

Ранее временный поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич рассказал, чего ожидать украинским беженцам по итогам президентских выборов в стране. Он отметил, что Польша не будет заставлять украинцев выезжать или оставаться в стране.

Кроме того, стало известно, что страны ЕС могут принять решение о правовом статусе беженцев из Украины уже в июне. Нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года.

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