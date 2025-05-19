Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп готов к личной встрече с Путиным.

Президент США Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы как можно скорее завершить войну между Россией и Украиной. Это, в частности, станет одной из тем телефонного разговора главы Вашингтона с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоится уже сегодня, 19 мая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

"Я не хочу предвосхищать подробности разговора, который президент проведет с президентом Путиным менее чем через час сегодня утром. Но на протяжении всего этого конфликта, с тех пор как он унаследовал его от Джо Байдена, он ясно давал понять: не забывайте, что это война, которая началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации. И президент Трамп прилагает все усилия, чтобы исправить это. Он дал понять обеим сторонам, что хочет добиться мирного урегулирования и прекращения огня как можно скорее. Но что касается конкретных сроков, я не буду опережать президента", - сказала она.

Также Ливитт ответила на вопрос касательно тем разговора Трампа с Путиным. Она отметила, что все зависит от того, как будет проходить диалог.

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"Посмотрим, как пройдет звонок, но президент ясно дал понять, что его цель - добиться прекращения огня и положить конец этому конфликту. Он устал и разочарован в обеих сторонах конфликта. Президент и его команда приложили огромное количество усилий, чтобы разрешить эту очень сложную войну, которая, опять же, началась из-за слабости прошлой администрации", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ливитт напомнила, что Трамп после разговора с Путиным собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также она заявила, что президент США готов к личной встрече с российским диктатором. Тем не менее она не уточнила, когда подобная встреча может состояться.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома высказалась о статусе вторичного пакета санкций против РФ. Она подчеркнула, что "все в силе".

"И опять же, я не буду опережать президента в принятии каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", - отметила Ливитт.

Разговор Трампа с Путиным - важные новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что лидеры некоторых стран Европы проинструктируют президента США Дональда Трампа перед разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Мерца, он уже обсудил эти планы с государственным секретарем США Марко Рубио.

Кроме того, специальный представитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление по поводу предстоящего разговора главы Белого дома с Путиным. Он отметил, что "разрыв между Украиной и Россией" удалось сократить.

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