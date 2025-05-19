В прифронтовых и приграничных зонах Украине надо увеличивать систему РЭБ и создавать эшелонированную систему защиты от дронов.

Нам сейчас сложнее сбивать "Шахеды" из-за растущего их количества, а не из-за технологических изменений в этих БПЛА.

Об этом сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"Нашим силам становится сложно сбивать "Шахеды" за счет увеличения их количества, но никак за счет изменений с точки зрения инженерии", - отметил Храпчинский.

Видео дня

Он не отрицает, что россияне модернизируют дроны, в них происходит изменение технологическое. Но, по словам Храпчинского, это не приводит к каким-то сложным решениям, чтобы перехватывать такие воздушные цели.

"Здесь главное понять, что надо увеличивать системы обнаружения, перехвата. Надо улучшать системы радиоэлектронной борьбы, увеличивать их количество", - подчеркнул он.

По словам эксперта, недавний удар fpv-дроном по сумской маршрутке показывает, что у нас есть "слабые места".

"И нам надо увеличивать системы радиоэлектронной борьбы и эшелонированную систему в прифронтовой пограничной зоне. У нас есть большое количество компаний, которые готовы работать. У нас есть допущенные производители, которые могут предложить решение. У нас есть программа "Закрытое небо". И поэтому главная задача городских советов обращаться к производителям и создавать эшелонированную систему защиты. Которая, кстати, тоже будет помогать активно влиять на способности России запускать те же самые "Шехеды". Потому что они будут сталкиваться с первым эшелоном, который будет мешать им принимать или координировать свои действия в воздухе. А это существенное уменьшение точности, существенное отклонение от маршрутов и т.д.", - пояснил Храпчинский.

Опять же, отметил он, усложняет перехват при тактике увеличения количества дронов и малое количество наших мобильных огневых групп.

Что известно о "новых" российских дронах типа "Шахед"

Российские пропагандисты активно распространяют информацию о том, что в РФ якобы настолько хорошо улучшили свои ударные дроны типа "Шахед", что у Сил обороны Украины нет способов противодействовать им.

Военный Александр Карпюк уверяет, что Украина способна сбивать эти дроны, поскольку россияне врут об улучшенных "шахедах", в частности что те могут летать на высоте более 3 км со скоростью более 200 км/ч, из-за чего вертолеты или мобильные огневые группы становятся беспомощными.

Как подчеркнул Карпюк, мобильные огневые группы могут сбивать эти дроны с помощью ПЗРК и зенитных БПЛА. Он также отметил, что "шахеты" действительно могут развивать названную скорость на названной высоте, однако в таком случае россиянам приходится жертвовать расстоянием и уменьшением боевой части.

Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов обратил внимание на слова россиян о том, что улучшенные дроны якобы полностью устойчивы к средствам РЭБ. Он подчеркнул, что на сегодня все системы РЭБ, которые используются для борьбы с "шахедами", украинского производства. Эксперт подчеркнул, что оккупанты действительно ставят лучшие антенны с большим количеством элементов, но их все еще можно подавить.

Россияне также хвастаются доработанным планером и способностью дронов пикировать с большой высоты. Но, как пишет Defense Express, хоть это и усложняет работу мобильным огневым группам, но также это негативно влияет на точность дрона, осуществляющего пикирование.

Вас также могут заинтересовать новости: