Курс валют в Украине пока относительно стабилен.

В нынешнее неспокойное время многие украинцы пытаются сохранить и приумножить свои сбережения. Эксперты дали советы относительно того, продавать или покупать доллары сейчас.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии ТСН советует часть свободных средств держать в валютных наличных, а не на депозитах. При этом он считает, что сейчас стоит покупать доллары, потому что курс выгоден. В то же время аналитик указал, что евро может еще подешеветь, поэтому европейская валюта не подходит для инвестирования.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский призывает держать треть сбережений в гривневых облигациях внутреннего государственного займа и депозитах, треть – в валютных ОВГЗ и депозитах, а треть - в наличной валюте.

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В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует до конца года зарабатывать на ОВГЗ, срок действия которых истекает в 2025 году, и депозитах сроком до 100 дней.

"Даже если доллар до конца года подорожает до 43-45 гривень, доходность гривневых инструментов будет больше, чем прибыль, полученная за счет подорожания доллара на 1,5-2,5 гривни. В цифрах это максимум 6% годовых по доллару, вдвое больше по депозитам и почти втрое - по ОВГЗ, но, если у вас на руках наличная валюта - держите в надежном месте", - считает экономист.

Что касается продажи валюты, то все эксперты не советуют идти на этот шаг без крайней необходимости.

Курс валют в Украине - прогноз банкира до 25 мая

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе на валютном рынке особых изменений не произойдет.

По его мнению, курс валют с 19 по 25 мая будут находиться в коридоре 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро на межбанке и 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро на наличном рынке.

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