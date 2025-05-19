Она отметила, что поддерживает общение с продюсером.

Украинская певица Миша Романова рассекретила страну, в которой сейчас живет Константин Меладзе.

Известно, что артистка была в составе группы ВИА Гра, продюсером которой был Меладзе. Затем Миша начала сольную карьеру, а Константин во время войны исчез из инфопространства. Поговаривали, что мужчина даже застал начало полномасштабного вторжения в Киеве, однако он ни разу не высказал свою позицию и якобы сейчас не живет в РФ. Романова подтвердила, что Меладзе действительно сейчас не в стране-агрессоре.

"Мы общаемся. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Недавно, кстати, у него был день рождения. Но он не проживает в Германии. Как мне известно, он сейчас находится в Италии", - рассказала певица в комментарии ТСН.ua.

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Миша также ответила, предлагали ли ей снова стать участницей группы ВИА Гра, ведь ранее анонсировалось большое возвращение коллектива.

"Мы общались об этом. Сейчас я продолжаю строить сольную карьеру. Поэтому история группы "ВИА Гра" для меня уже точно закрыта. Я очень благодарна тому времени и Константину за наше сотрудничество. Преимущественно я общаюсь с девушками из моего состава - это Настя Кожевникова и Эрика Герцег, также иногда переписываюсь с Ульяной Синецкой. Настя и Ульяна сейчас в Киеве, Эрика строит сольную карьеру в Венгрии", - добавила артистка.

Напомним, ранее Константин Меладзе публично обратился к своей дочери, которая поддержала Украину.

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