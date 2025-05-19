У Xiaomi скоро выйдет бюджетный флагман: все характеристики раскрыты до анонса

Девайс получит AMOLED-экран разрешением 1,5К, тонкий корпус и продвинутую камеру Leica.

Xiaomi готовит анонс нового доступного флагмана – Civi 5 Pro. Он будет продаваться по довольно привлекательной цене, несмотря на то, что бюджетные и производительные девайсы китайского вендора обычно выходят под брендом Redmi.

Официальная премьера состоится уже на следующей неделе, а пока Xiaomi сама раскрыла большую часть характеристик своего нового смартфона.

Xiaomi Civi 5 Pro получит относительно компактный 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 1,5К и пиковой яркостью 3200 нит. Заявлена поддержка HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Спереди расположился сдвоенный вырез.

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Одой из особенностей нового Xiaomi станет корпус с толщиной всего 7,45 мм, что делает его конкурентом Samsung Galaxy M56. Несмотря на компактность, в смартфон установили мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт.

Телефон будет работать на топовом "камне" Snapdragon 8s Gen 4, который по мощности сравним с Snapdragon 8 Gen 3. На задней панели расположилась камера Leica с тремя сенсорами, разрешение основного – 50 Мп. Также есть телевик 50 Мп и ширик на 12 Мп. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп.

Устройство будет продаваться в четырех расцветках, включая классические черную и белую. Рама сделана из металла. "Универсальный тонкий и легкий флагман", как его называют в Xiaomi, будет стоить от 2999 юаней, $400 (~17 000 грн).

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый телефон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.

Меж тем авторитетные обозреватели собрали лучшие телефоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года.

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