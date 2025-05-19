Военнообязанные должны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП.

Все граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными до 12 февраля 2025 года, обязаны пройти повторное обследование (ВВК) до 5 июня 2025 года. Об этом стало известно из ответа Министерства обороны на запрос нардепа, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

"Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра", - пояснили в Минобороны.

В то же время там отметили, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не завершился, на медицинский осмотр не отправляются.

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Впрочем, это не касается случаев, когда военнообязанные принимаются на службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр для определения их пригодности к военной службе или самостоятельно захотели пройти медицинский осмотр.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне в Правительстве заявили, что в ближайшее время не планируется изменений в подходах к бронированию военнообязанных от мобилизации. Там отметили, что на сегодня эти критерии "четко выписаны, цифровизированы", поэтому являются чрезвычайно "прозрачными, четкими, понятными".

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, разговоры о возможном окончании войны сейчас заметно влияют на процесс мобилизации в Украине. Он отметил, что то же самое касается и представителей украинской власти.

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