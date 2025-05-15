В список попали и самый мощный планшет, который может заменить ПК или ноутбук, и самый доступный.

Рынок планшетов буквально переполнен моделями под любой бюджет. И хотя данное разнообразие хорошо для конкуренции, как и в случае со смартфонами определиться с выбором оптимального девайса порой бывает очень сложно.

Авторитетное издание Tom's Guide составило список из 8 лучших планшетов на сегодня. Обозреватели не составляли топы и не раскладывали их по местам, но выбрали лучшие устройства в разных категориях и бюджетах.

Лучший в целом – iPad Air (M3). Обновленная версия хитового планшета Apple с мощной производительностью, ярким дисплеем, ИИ-пакетом Apple Intelligence и внушительной автономностью – и все это в тонком и легком дизайне.

– iPad Air (M3). Обновленная версия хитового планшета Apple с мощной производительностью, ярким дисплеем, ИИ-пакетом Apple Intelligence и внушительной автономностью – и все это в тонком и легком дизайне. Лучший Android-планшет – OnePlus Pad 2. На фоне конкурентов аппарат выделяется 144-герцовым OLED-дисплеем на 21,1 дюйма с разрешением 3,000 x 2,120, огромной 13-мегапиксельной задней камерой, изогнутыми краями и уникальному соотношению сторон 7:5. Оптимальный вариант как для обычных пользователей, так и для геймеров.

– OnePlus Pad 2. На фоне конкурентов аппарат выделяется 144-герцовым OLED-дисплеем на 21,1 дюйма с разрешением 3,000 x 2,120, огромной 13-мегапиксельной задней камерой, изогнутыми краями и уникальному соотношению сторон 7:5. Оптимальный вариант как для обычных пользователей, так и для геймеров. Лучший бюджетный планшет – Amazon Fire 7. Девайс для потребления контента и базовой работы. Каких-то чудес в плане производительности ждать не стоит, но за запрашиваемую цену в 75 долларов на рынке нет лучшего предложения.

– Amazon Fire 7. Девайс для потребления контента и базовой работы. Каких-то чудес в плане производительности ждать не стоит, но за запрашиваемую цену в 75 долларов на рынке нет лучшего предложения. Лучший планшет Windows – Microsoft Surface Pro 11. Для пользователей, которые хотят универсальности Windows с доступностью планшета. Хотя выбирать особо не из чего.

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Лучший большой планшет – Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Это решение считается одним из ультимативных на рынке, которое подойдет даже в качестве замены ноутбуку. Решает 120-герцовый AMOLED 2X-экран на 14.6 дюйма с разрешением 2K QuadHD и поддержкой HDR10+.

– Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Это решение считается одним из ультимативных на рынке, которое подойдет даже в качестве замены ноутбуку. Решает 120-герцовый AMOLED 2X-экран на 14.6 дюйма с разрешением 2K QuadHD и поддержкой HDR10+. Лучший маленький планшет – iPad Mini 7. Его фишка – качественный экран на 8,3 дюйма. Такой девайс можно долго держать в одной руке, не испытывая неудобств. Конечно, кино удобнее смотреть на большом дисплее, но для чтения, переписок в интернете и игр экран iPad mini подходит идеально.

– iPad Mini 7. Его фишка – качественный экран на 8,3 дюйма. Такой девайс можно долго держать в одной руке, не испытывая неудобств. Конечно, кино удобнее смотреть на большом дисплее, но для чтения, переписок в интернете и игр экран iPad mini подходит идеально. Самый мощный планшет – iPad Pro M4. Если вы собираетесь заменить свой компьютер планшетом или будете выполнять на устройстве какую-то профессиональную работу. У планшета самый мощный чип M4, передовой OLED-экран и невероятное время автономной работы.

– iPad Pro M4. Если вы собираетесь заменить свой компьютер планшетом или будете выполнять на устройстве какую-то профессиональную работу. У планшета самый мощный чип M4, передовой OLED-экран и невероятное время автономной работы. Лучший планшет для писателей – ReMarkable Paper Pro. Электронный блокнот с 11,8-дюймовым экраном E Ink отлично подходит для чтения и письма, но при этом не может делать столько же, сколько остальные планшеты.

Напомним, WhatsApp начал официальное бета-тестирование приложения для iPad. Это позволяет использовать мессенджер на планшетах Apple в качестве полностью самостоятельного приложения, чего многие ждали более 15 лет.

А у Huawei недавно вышла нестандартная "раскладушка", напоминающая iPad mini. В компании говорят, что это самый удобный формат: и как смартфона, и как компактного планшета.

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