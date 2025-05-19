У зумеров появился новый тренд – они заменяют смартфоны куском стекла (видео)

"Гаджет" имитирует форму и размер обычного смартфона, но полностью лишен каких-либо функций.

В 2025 году, когда смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, а зависимость от думскроллинга становится все более распространенной, американский стартап предложил нестандартное решение – "метафон".

Methaphone представляет собой плитку из прозрачного акрила, имитирующая форму и размер телефона, но полностью лишенную каких-либо функций. "Гаджет" выглядит как прозрачный обмылок, но не бьется, заверяют создатели, и несет в себе две функции:

Создавать ощущение, что у вас в кармане лежит смартфон, чтобы не казалось, что вы где-то его забыли

Имитировать "свайпинг" по его гладкой поверхности, когда хочется полистать ленту соцсетей.

Существует две версии "гаджета" – просто стекло или неоновая версия. Стоят они 20 и 25 долларов соответственно.

Видео дня

Несмотря на свою простоту и кажущуюся бесполезность, "метафон" вызвал небывалый интерес у зумеров – все экземпляры, доступные для предзаказа на платформе Indiegogo, уже раскуплены, а видео с "метафоном "собирают миллионы просмотров в соцсетях.

Популярность к "метафону" пришла после вирусного ролика в TikTok, где молодая девушка использовала его, стоя в длинной очереди в каком-то общественном месте. По словам авторши видео, таким образом она пыталась привлечь внимание к проблеме цифровой зависимости и переосмыслению нашей связи с гаджетами.

Существует еще один гаджет, призванный избавить пользователей от думскроллинга – Light Phone II. Это минималистичный смартфон без доступа к интернету и соцсетям. При этом звонить, писать СМС и слушать музыку по-прежнему можно.

Ранее в соцсетях рассказали, как найти клеща у питомца с помощью смартфона. Благодаря специальному фильтру камеры обнаружить паразитов можно в считанные минуты.

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