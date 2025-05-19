Она также заговорила о пополнении в семье.

Известная украинская фехтовальщица и обладательница бронзовой медали на Олимпиаде-2024 в Париже Ольга Харлан, которая ранее рассказывала об отношениях с женихом-иностранцем во время войны, заговорила о предстоящей свадьбе с ним.

Не секрет, что много лет она встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. А в 2024 году спортсмен сделал предложение украинке на берегу океана в США, однако официально пара пока не стала мужем и женой.

По словам Ольги, сейчас она живет на две страны - это Украина и Италия.

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"Большинство времени провожу в Италии, потому что жених уже там. Мы перешли на другой уровень наших отношений", - заинтриговала Харлан в интервью для проекта "Ближе к звездам".

Фехтовальщица добавила, что они с Луиджи уже готовятся к свадьбе и даже призналась, когда состоится праздник.

"Готовимся к празднику. Может в этом году, может немножко перенесем. Посмотрим, как оно будет", - отметила Ольга.

Влюбленные также уже обсуждают и пополнение в семье. О рождении общего ребенка Харлан сказала так:

"Это такой путь и шаг, который очень важен. Поэтому готовы, живем жизнь и, дай Бог, чтобы все было хорошо. Я думаю, что на две страны будет комфортно потому, что мы всегда в переездах и мне даже некомфортно сидеть на одном месте, если честно".

Напомним, ранее Ольга Харлан встретилась с дочерью погибшего защитника, которая мечтает стать чемпионкой.

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