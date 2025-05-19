Ведущий отметил, чего не хватило украинцам во время выступления.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко прокомментировал результат группы Ziferblat на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025".

17 мая состоялся гранд-финал шоу, в котором соревновались участники из 26 стран. Все они боролись за победу в конкурсе и главную награду - хрустальный микрофон. Покоряла жюри и зрителей и группа Ziferblat, которая представляла Украину в этом году. Однако, по результатам голосования, музыканты заняли 9 место, а победу одержал артист JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

Мирошниченко отметил, что группа Ziferblat мощно выступила в финале, но потенциально могла попасть в топ-5. Ведущий назвал причину, по которой это не произошло.

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"Я думаю, что конкретно в гранд-финале выступление - это был пик. Это было действительно лучшее выступление группы. К сожалению, этого не произошло во время пятничного jury-final, когда голосуют национальные жюри. Немножечко не так уверенно это было, и это отразилось на результатах голосования национальных жюри. То есть, если бы в пятницу было так же, как и в субботу, я думаю, что мы тогда в топ-5 были", - подчеркнул Тимур в интервью Радио NV.

Он также добавил, что представителей Украины на конкурсе всегда уважают за то, что каждый год от нашей страны выступают артисты с разным музыкальным материалом, который поражает еврофанов.

"В основном от музыкальных журналистов и профессионалов из других стран я слышал все-таки положительные отзывы, потому что Украину всегда уважают на "Евровидении". Украина - единственная страна, которая всегда квалифицировалась в гранд-финал. Мы уже который год подряд всегда не просто в финале, а в топ-10. Это действительно уникальные показатели. И, конечно, эти журналисты всегда отмечают, что Украина не повторяется, каждый раз не копирует ни кого-то, ни саму себя. Она каждый раз новая. И это, на самом деле, фантастический, как по мне, вердикт", - сказал ведущий.

Напомним, ранее Ziferblat прокомментировал выступление в гранд-финале "Евровидения-2025".

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