К счастью, артистка не пострадала.

Гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025" состоялся в субботу, 17 мая. Однако до сих пор не утихают разговоры о шоу и раскрываются некоторые форс-мажоры. Например, представительница Финляндии - Эрика Викман стала участницей опасной ситуации прямо на сцене в Базеле.

Во время исполнения своей конкурсной композиции "Ich komme" артистка поднялась на декорацию в виде огромного микрофона, которая висела высоко над сценой. По сценарию, эта конструкция должна была делать спецэффекты, однако из-за сбоя она взорвалась раньше. Более того, работа этого микрофона стала неконтролируемой и могла привести к серьезным последствиям.

К счастью, Эрика не пострадала и даже не показала, что испугалась, а продолжила свое выступление. А вот зрители в зале написали в сети, что взрыв был достаточно мощным и они волновались за конкурсантку.

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К слову, режиссеры достаточно быстро отреагировали на форс-мажор монтажом, поэтому зрители перед экранами не заподозрили этих технических неполадок.

Кстати, Викман заняла 11 место на шоу. Представитель Украины - группа Ziferblat заняла 9 строчку, а победителем "Евровидения-2025" стал певец JJ из Австрии. Он получил суммарно 436 баллов от жюри и зрителей.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко объяснил, из-за чего группа Ziferblat не попала в ТОП-5 на "Евровидении-2025".

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