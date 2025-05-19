Пекин выпустил новые рекомендации по расходованию средств для госслужащих, велев вести "экономный образ жизни" из-за экономических трудностей.

Правящая Коммунистическая партия Китая приказала чиновникам сократить государственные расходы. Дорогой алкоголь, сигареты и изысканные блюда больше не будут предлагаться на рабочих обедах, а на конференциях больше не будет пышных цветочных композиций.

Издание The Washington Post пишет, что Китай сталкивается с экономическими трудностями - продолжающейся торговой войной с США и замедлением роста внутри страны. В связи с этим чиновникам приказали затянуть пояса и "вести экономный образ жизни".

"Практика бережливости и противодействие расточительству - славная традиция и прекрасный стиль нашей партии", - говорится в статье официального издания People's Daily.

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В другой редакционной статье шанхайского издания Paper говорится, что кампания поможет создать культуру, в которой "расточительство считается постыдным, а бережливость - почетной".

По мнению аналитиков, эта кампания посвящена контролю китайского лидера Си Цзиньпина в период неопределенности.

"Кампании, подобные этой, всегда связаны с властью и легитимностью, с тем, что руководство демонстрирует контроль и дисциплину, а не устанавливает правила чистого управления и подотчетности", - говорит Дэвид Бандурски, директор China Media Project.

Это не первый случай борьбы с излишествами чиновников. Си начал кампанию за бережливость вскоре после прихода к власти в 2012 году в рамках более широких усилий по искоренению коррупции в правительстве, что, по мнению многих аналитиков, было способом чистки конкурентов. В марте этого года кампанию возобновили.

Экономический кризис в Китае - послдение новости

Темпы роста экономики Китая в начале 2024 года оказались медленее, чем ожидалось. Вторая по величине экономика мира в апреле-июне выросла лишь на 4,7% по сравнению с годом ранее.

Китай снизил ключевую учетную ставку и базовые ставки кредитования, чтобы ускорить рост экономики. Страна находилась на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса.

В третьем квартале 2024 года экономический кризис в Китае продолжился.

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