Мог поднять в воздух даже кенгуру: биолог рассказал о крупнейшем орле в истории

Орел Хааста был самым опасным хищником в Новой Зеландии, но ему не удалось избежать вымирания.

В наши дни существует более 60 видов орлов, некоторые из которых являются огромными по птичьим меркам. Тем не менее все они являются крошечными по сравнению с тем видом, который обитал на Земле в 1400-е годы.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал об орле Хааста, который был самой крупной хищной птицой исторической эпохи. Он объяснил, почему этот вид полностью вымер, несмотря на свои внушительные габариты.

Трэверс отметил, что орел Хааста весил до 15 килограмм и имел размах крыльев от 2,4 до 3 метров. Его массивные когти были сопоставимы по размеру с когтями тигра, а мощный клюв мог пронзить толстые мышцы и кости.

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Биолог поделился, что орел Хааста охотился на крупную добычу. Его основной целью была Моа - гигантская нелетающая птица, которая могла весить более 220 килограмм.

Орел Хааста эволюционировал в изоляции в Новой Зеландии, где этот вид царствовал. Уникальная экосистема острова, свободная от естественных конкурентов и изобилующая медлительными, обитающими на земле птицами, создала этому виду идеальные условия для того, чтобы вырасти до таких размеров.

Биолог подчеркнул, что хрупкий экологический баланс в Новой Зеландии не был рассчитан на долгое существование орлов Хааста. Даже самый мощный хищник может оказаться уязвимым перед внезапными экологическими изменениями, которые быстро наступили с приходом людей.

Трэверс нопомнил, что примерно в XIII веке в Новую Зеландию прибыли полинезийские мореплаватели. Менее чем за два столетия моа были истреблены до полного исчезновения. Это стало катастрофическим ударом для орла Хааста, так как выживание этого вида почти полностью зависело от популяции этих птиц. Уже к середине 1400-х годов орел Хааста полностью исчез.

Другие необычные птицы

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о четырех видах нелетающих птиц, которым удалось избежать вымирания. Один из этих видов является самой большой птицей в мире.

Кроме того, экологи объяснили, в чем уникальность птиц киви из Новой Зеландии. Этих птиц можно увидеть редко, ведь они ведут ночной образ жизни, к тому же их популяция уменьшается.

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