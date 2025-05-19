Как и многие другие напитки, пиво часто покупалось именно на разлив.

Как и многие другие продукты, пиво в СССР не отличалось разнообразием. Было несколько популярных сортов с разным вкусом и содержанием алкоголя. Однако дефицитнымb были не только некоторые виды пива, но и тара, что привело к довольно необычным способам разлива этого напитка – в частности по пакетам.

Какое пиво было в СССР

Одним из самых распространенных и узнаваемых сортов пива в СССР было "Жигулевское". Это был лагер с содержанием алкоголя на уровне 2.8–3.2%.

Другие популярные сорта:

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" Рижское " пиво было слегка темным и немного более крепким с содержанием алкоголя до 3.5%. Оно отличалось сладковатым вкусом.

" пиво было слегка темным и немного более крепким с содержанием алкоголя до 3.5%. Оно отличалось сладковатым вкусом. "Украинское" пиво было светлым. Его вкус был более выраженным, по сравнению с "Жигулевским".

пиво было светлым. Его вкус был более выраженным, по сравнению с "Жигулевским". В "Московском" пиве было около 4–5% содержания алкоголя. Его отличала горечь и аромат хмеля.

пиве было около 4–5% содержания алкоголя. Его отличала горечь и аромат хмеля. Крепче среднего было и " Ленинградское " пиво.

" пиво. "Портер" – темное и очень крепкое. Содержание алкоголя – в районе 5%. Его производили в очень ограниченном количестве, поэтому оно было сравнительно редким. Кстати, варили портер на заводе во Львове. Тогда пивоварня называлась "Колос".

Интересной темой является и то, сколько в СССР стоило пиво. К примеру, за полулитровую кружку "Жигулевского" просили 22 копейки, а бутылка пива того же объема стоила уже 37 копеек.

Как пили пиво в СССР – от банок до пакетов

В СССР часто покупали пиво на разлив. Тара была дефицитной: стеклянные бутылки использовались по несколько раз. Тогда жестяные банки, которые можно встретить на полках магазинов сегодня, массово не производили.

Пиво в бутылках найти в те времена тоже не всегда удавалось. Но популярными были "точки", где стояло пиво в бочках – СССР часто продавал напитки, разливая их из желтых цистерн. Что-то подобное можно встретить даже сейчас, однако в основном так продают квас.

Из-за дефицита тары, пиво СССР в банке встречалось довольно часто. Особенно популярным выбором были трехлитровые банки, ведь в них вмещалось много напитка. В сельской местности люди приходили за пивом даже с бидонами.

Но куда более странным способом разлива современному поколению кажется пиво в пакетах – СССР практиковал и такое. В 80-х годах народным "хитом" стали полиэтиленовые пакеты с трубочкой. Напиток пили сразу, а сами пакеты можно было купить на месте разлива.

Хотя это был и не самый удобный способ употребления пива, однако когда банки под рукой не было, использовался такой "лайфхак".

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