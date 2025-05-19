УНИАН делится впечатлениями о финальной (?) части культовой экшн-франшизы.

22 мая 2025 года в украинский прокат выходит восьмая часть экшн-франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, однако особо нетерпеливые фанаты могут посмотреть ленту уже сейчас в избранных кинотеатрах. Какой выдалась лента, которая должна завершить 30-летнее путешествие спецагента Итана Ханта, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Первый фильм "Миссия невыполнима" от режиссера Брайана Де Пальмы, который был основан на одноименном шпионском телесериале 1966 года, вышел на экраны в 1996 году и рассказывал о молодом агенте ЦРУ Итане Ханте, которому доверяют сверхсложную секретную миссию. Фильм хоть и имел ряд киноляпов, противоречащих законам науки и здравому смыслу, но он покорил зрителей зрелищностью, сногсшибательными трюками в исполнении Тома Круза и той самой главной музыкальной темой, которую вы узнаете даже если вас разбудить посреди ночи.

Том Круз был фанатом оригинального сериала, и именно его возрождение на тот момент уже топовый актер Голливуда выбрал как первый проект продюсерской компании Cruise/Wagner Productions, которую он основал в 1992 году вместе со своим агентом Полой Вагнер. В 2008 году компания прекратила существование, когда Вагнер покинула ее, а правопреемником стала полностью принадлежащая Крузу TC Productions.

Видео дня

Учитывая успех первого фильма, Круз со всем рвением продолжил развивать франшизу, которая впоследствии стала проектом всей его жизни. Уже сейчас он вспоминает, что то, как должна выглядеть франшиза, он осознал где-то после третьего фильма, и дальше уже планомерно двигался к тому, что зрители увидят в последней части.

Первые четыре части "Миссии" снимали разные режиссеры – Джон Ву поставил "Миссию невыполнимую 2" в 2001 году, а Дж. Дж. Абрамс отвечал за третью часть 2006 года. С четвертой части "Миссия невыполнима: Протокол "Фантом" 2011 года, которую снял Брэд Берд, каждый фильм франшизы уже считался не по порядковому номеру, а по собственному названию.

С пятой части франшиза получила постоянного режиссера – Кристофера Маккворри, который до этого работал с Крузом как один из сценаристов исторического триллера "Операция "Валькирия" 2008 года и как режиссер/сценарист боевика "Джек Ричер" 2012 года. Именно с Маккворри у руля – "Миссия невыполнима: Нация изгоев" (2015), "Миссия невыполнима: Фоллаут" (2018) и "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" (2023) – была окончательно сформирована финальная концепция франшизы.

При этом каждая новая часть, последнее слово в процессе создания которой всегда оставалось за Томом Крузом, поражала зрителей все более зрелищными съемками и безумными трюками, которые сам актер, известный экстремал и сертифицированный пилот, выполнял лично.

Довольно часто в сюжете "Миссий" фигурировали россияне, с которыми упорно боролись Итан Хант и его команда (кстати, финальная часть не стала исключением) – особенно греет душу украинским зрителям четвертая часть 2011 года, в которой герой Круза взорвал Кремль.

О чем фильм

События финальной части франшизы происходят через некоторое время после финала предыдущей. Хант вынужден скрываться, ведь, вопреки требованиям американского высшего руководства, он стремится уничтожить загадочный искусственный интеллект по имени "Сущность", который вышел из-под контроля и теперь стремится перекроить мир под собственное видение (конечно, истребив перед этим практически всех людей на планете) – власти США (как и всех других влиятельных стран мира) тем временем надеются, что смогут подчинить "Сущность" себе. Теперь у Ханта есть всего несколько дней на то, чтобы спасти человечество, и тут ему на помощь приходят как старые-добрые партнеры, так и новоиспеченные, порой довольно неожиданные союзники.

Том Круз и Ко

Круз – один из самых влиятельных людей в современном Голливуде. К его личности можно относиться по-разному, однако факт остается фактом – он настоящий профессионал своего дела. Он без преувеличения вложил всю свою душу и ресурсы в создание франшизы "Миссия невыполнима", и то, что 62-летний актер вытворяет на экране, не может не вызывать настоящего восхищения.

Круз является представителем практически вымершего вида актеров в современном кино, основанном на компьютерных спецэффектах, которые вместо этого предпочитают натурные съемки и выполнение сложных трюков самостоятельно. При этом актер с каждым разом пытается прыгнуть выше своих возможностей, и новая "Миссия" не стала исключением – здесь Круз и переходил между крыльями самолета в состоянии максимальной турбулентности, и погружался в ледяную воду в настоящей подводной лодке, и это уже не говоря о километраже, который он набегал-наездил.

"Я пилот высшего класса, который может управлять этими самолетами, поэтому теперь я выбираю самолет и представляю его – какого цвета он должен быть, какие инженеры строят этот самолет и работают над двигателями, и насколько далеко я могу продвинуть этот самолет? Я слушаю команду вокруг себя. Но я живой человек на самолете и это было жестко. Очень жестко. Поток воздуха, несущийся над крылом, просто бешеный", – вспоминал Круз в недавнем интервью процесс съемок.

Впрочем, как бы там ни было, но без поддержки партнеров по съемочной площадке Круз не сумел бы снять финальную "Миссию" такой, как мы ее видим. В предыдущем фильме в сюжет было введено сразу несколько новых персонажей, которые заметно освежили франшизу.

Наиболее весомым пополнением в касте стала харизматичная первоклассная злодейка Грейс в исполнении Хейли Этвел (Пегги Картер в киновселенной Marvel) – между ней и Хантом действительно вспыхнула настоящая химия на экране. К тому же, именно она играла одну из главных ролей в двух последних миссиях команды.

В то же время, главным оппонентом Ханта (конечно, кроме "Сущности"), как и в предыдущей серии, будет загадочный Габриэль, которого сыграл Эсай Моралес (сериалы "Озарк", "Титаны", "Как избежать наказания за убийство").

Среди других ярких новичков – Пом Клементьев (богомолка Мантис в серии "Стражи Галактики" в киновселенной Marvel), сыгравшая французскую наемницу Пэрис, и Грег Тарзан Дэвис (до этого сыгравший одного из подопечных героя Круза в "Топ Ган: Мэверик"), воплотивший образ агента ЦРУ Тео Дега. В финальной части оба из противников Ханта превратились в членов его команды.

Между тем, настоящие фанаты серии заметят, что введенный в седьмом фильме персонаж Шея Уигема – агент ЦРУ Джаспер Бриггс, который должен был выследить и схватить Ханта, имеет связь с первым фильмом франшизы.

Ну и, конечно, в финальной части вернулись двое самых верных друзей и сообщников Ханта - компьютерный специалист Лютер Стикелл в исполнении Винга Реймса ("Криминальное чтиво", "Воздушная тюрьма"), который единственный, кроме героя Круза, был задействован во всех восьми частях франшизы (хотя в четвертой только в качестве камео), и технический специалист Бенджи Данн в исполнении Саймона Пегга ("Зомби по имени Шон", франшиза "Звездный путь", сериал "Пацаны"), который появлялся во всех фильмах серии, начиная с третьей части. За этих героев, бесспорно, зритель будет переживать даже больше, чем за самого Ханта.

Кроме того, в фильме появился персонаж Юджин Китридж, которого снова сыграл Генри Черни, – первый начальник Итана Ханта, который исчез из франшизы после стартового фильма 1996 года, и был возвращен в сюжет только в седьмой части.

Между тем, Анджела Бассетт (франшиза "Черная пантера", сериал "Американская история ужасов") сыграла в восьмой части президента США Эрику Слоан, и этого персонажа уже можно было видеть в шестой части – там она занимала должность главы ЦРУ.

Ну а особенно милым сердцу фанатов франшизы будет еще один камбэк – Рольф Саксон снова сыграл Уильяма Данлоу, того самого аналитика ЦРУ из первой части, которого обокрал Хант в легендарной сцене со спуском на тросах в хранилище ЦРУ.

Среди новых имен в касте – Холт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за разумом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Ханна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в Токио 5 мая 2025 года, после чего его команда во главе с Томом Крузом отправилась в масштабное промо-турне по миру. В частности, 14 мая финальную "Миссию" торжественно представили публике на Каннском кинофестивале (и там кино всем понравилось).

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Колоссальная по экшену, продолжительности и масштабу, "Финальная расплата" – это сентиментальное прощание с Итаном Хантом, выполняющим свою миссию с характерной способностью к невозможному", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Миссия невыполнима: Финальная расплата" – это эпическое прощание с франшизой, которая поражала фанатов шпионских боевиков на протяжении 30 лет. Порой пафосной, порой лишенной здравого смысла, но непременно зрелищной и одновременно уютной. И это – кульминация всего того, за что зрители ее любят. Это, без преувеличения, образец жанра боевиков, и его никак нельзя пропустить.

Настоящие фанаты серии точно останутся довольны, и, возможно, даже пустят скупую слезу, тогда как незнакомые с франшизой зрители также могут без боязни идти в кино, ведь самые важные моменты разжевываются во флешбеках, и, возможно, после просмотра они захотят пересмотреть все предыдущие части.

В некоторых моментах фильм может показаться немного затянутым – все же почти три часа экранного времени, и некоторым экшн сценам уделено ну очень много времени (но ведь они ж должны были показать всю ту колоссальную каскадерскую работу, которую проделал Том Круз лично!).

Добавим также, что не стоит ждать сцену после титров – фильм якобы окончательно завершает историю Итана Ханта. Однако, хотя создатели франшизы отмечают, что это уже точно конец, возможности для камбеков все же остаются. Время покажет.

Тем временем, Том Круз уже берется за работу над продолжением двух других нашумевших фильмов со своим участием – "Топ Ган" (1986, 2022) и "Дни грома" (1990).

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко