Вице-президент США предположил, что Путин не знает, как выйти из войны.

Переговоры об окончании войны в Украине зашли в тупик. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует Clash Report.

"Мы понимаем, что переговоры о войне в Украине зашли в определенный тупик", - отметил он.

Также он предположил, что российский диктатор Владимир Путин, "похоже, не совсем знает, как выйти из войны".

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"Если Россия не желает участвовать, в конце концов США должны сказать, что это не наша война", - добавил Вэнс.

Следует отметить, что эти заявления прозвучали незадолго до запланированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.

Будущий разговор Трампа и Путина: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Путин позвонит Трампу в понедельник в 17:00. Пресссекретарь российского правителя Дмитрий Песков назвал предстоящий разговор двух лидеров важным.

Накануне специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Трампа Стив Виткофф спрогнозировал, что предстоящий разговор Трампа с Путиным, запланированный на 19 мая, будет "очень успешным". Также он заявлял, что удалось сократить "разрыв между Украиной и Россией".

Эксминистр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что предполагаемый сегодняшний телефонный разговор между президентами "не принесет ничего хорошего Украине". "Так как то, что мы наблюдаем за последние недели и месяцы, Трамп выгораживает Путина, где можно и где нельзя. И вот эта вся история вокруг Стамбула в очередной раз продемонстрировала, что хотя Путин откровенно, как бы более деликатно сказать, не обращает внимания на то, что говорит Трамп. Трамп этого не замечает", – сказал он.

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