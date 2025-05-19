Украинцев не пугает перспектива того, что война будет продолжаться и дальше, пишет журналистка.

Российская сторона никогда не говорила, что хочет завершить войну. А потому большинство украинцев не верит в такую перспективу.

"За несколько дней во Львове я не встретила ни одного человека, который бы верил, что российский президент хочет завершить войну, или что он будет вести переговоры с такой целью в Стамбуле", - написала автор The Atlantic Энн Эпплбаум в своем материале.

Журналистка отметила, что во время встречи в Стамбуле РФ угрожала Украине и оскорбляла членов делегации. Однако украинскую сторону это не удивило, поскольку они слушают такую риторику уже в течение трех лет.

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"То, что их действительно удивляет - это терпимость американского президента к тому, что выглядит для них как откровенная насмешка. Президент Дональд Трамп говорит, что хочет мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский подготовился к мирным переговорам. Российский президент превратил это в фарс и, вероятно, продолжит этот фарс", - добавляет она.

На фоне этого, пишет Энн, Россия перенаправила свою экономику на военные рельсы. А Путин жертвует сотни, а иногда и тысячи людей, чтобы забрать в Украине 100 ярдов территории.

"Учитывая все это, украинцы считают, что война будет продолжаться - и эта перспектива их больше не пугает... Более того, украинцы уверены, что смогут продолжать воевать даже без такого же уровня американской поддержки. Украинская армия сейчас не отвоюет территории, как это было осенью 2022 года, и не планирует большого контрнаступления. Но она также не проиграет", - отметила Энн.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что цель Трампа - закончить войну в Украине. В то же время она отметила, что президент США "устал и разочарован в обеих сторонах конфликта".

Между тем Foreign Policy отмечает, что Россия хоть и медленно, но начинает проигрывать в войне с Украиной. Журналисты отмечают, что российская армия остановилась на фронте, а военные расходы страны растут. И в отличие от эмоциональных, финансовые последствия войны Россия не может скрыть от своего населения.

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