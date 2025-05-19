Благодаря своим качествам KRAMPUS может выполнять как оборонительные, так и штурмовые задачи.

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях ВСУ украинский огнеметный ударный комплекс KRAMPUS. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"Комплекс KRAMPUS имеет компактные размеры и вес, помещается в кузов пикапа, микроавтобуса или на прицеп", - говорят в Министерстве обороны.

Робот имеет видеокамеры и боевой модуль с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, способными уничтожать как живую силу, так и легкобронированную технику.

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KRAMPUS получил бесшумные электрические двигатели. Благодаря гусеничному шасси робот может похвастаться высокой проходимостью. Ему не страшны бездорожье, лесные чащи, песок, болото и крутые склоны.

Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения. Еще одним преимуществом KRAMPUS являются каналы управления, устойчивые к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинские роботы - последние новости

В Минобороны отмечают, что с начала полномасштабной российско-украинской войны они кодифицировали и допустили к эксплуатации в Силах обороны более 80 наземных роботов. Большинство из них были комплексами украинского производства.

По словам украинских чиновников, в этом году на фронт должны поставить 15 тыс наземных роботов. Это должно в определенной степени компенсировать постоянный дефицит пехотинцев.

Недавно УНИАН сообщил, что Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ отечественный роботизированный комплекс "Вислюк". Он может выполнять широкий спектр задач, связанных с логистикой, эвакуацией, минированием и установлением инженерных заграждений.

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