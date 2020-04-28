Гривня начинает укрепляться: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 28 апреля: 100 USD – 2710,25 гривни; 100 EUR – 2941,84 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2710,25(27 апреля – 2714,41)

100 EUR – 2941,84 (27 апреля – 2933,06)

На межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 27 апреля, к 16:00 часам котировки гривни к доллару установились на уровне 27,07/27,11 гривни/доллар, к евро – 29,37/29,41 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 27 апреля, выросла на 5 копеек - до 27,40 гривни за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,53 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на 13 копеек.