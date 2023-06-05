Украинская гривня на старте лета находится в достаточно стабильном положении. Курс национальной валюты к доллару составляет около 37 гривень за доллар, а евро – на уровне 40 гривень. И это несмотря на то, что еще в прошлом году доллар с евро стоили некоторое время и по 45 гривень.

Важнейшим фактором, который поспособствовал такому заметному укреплению гривни является то, что наши граждане адаптировались к новым сложным реалиям военной жизни и больше панически не бегут в обменники после каждого террористического ракетного удара рашистов по нашим городам. Как бы это страшно ни звучало, но люди привыкли к войне. И это уменьшило спрос на валюту и, соответственно, помогло укрепиться гривне.

До конца этого года наша страна должна еще получить около 15 млрд долларов

Нам очень помогает также внешняя поддержка союзников как военная, так и финансовая. С начала этого года Украина получила почти 20 млрд долларов, а с начала полномасшатбного вторжения эта сумма превысила уже 32 млрд долларов. И поддержка будет продолжаться. До конца этого года наша страна должна еще получить около 15 млрд долларов.

Международные резервы Нацбанка по состоянию на сейчас составляют почти 36 млрд долларов, что является рекордным показателем за последние одиннадцать лет. Зато объемы интервенций Центробанка по продаже долларов и евро на валютном рынке Украины снижаются с начала года, не превышая 2 млрд долларов в месяц. Хотя еще в прошлом году Нацбанк вынужден был тратить около 4 млрд долларов ежемесячно на поддержку национальной валюты.

Побочным эффектом такой финансовой политики является то, что высокая учетная ставка НБУ

Такая положительная динамика обусловлена различными факторами, а именно: уменьшением импорта энергоресурсов, увеличением продажи аграриями валюты для проведения посевной, активизацией работы многих крупных предприятий, продающих часть продукции на экспорт, так и ограничением оттока капитала из Украины.

Кроме того, жесткая политика Национального банка, направленная на повышение привлекательности гривневых активов, и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствует экономической стабилизации, что также уменьшает спрос на валюту среди населения и играет в пользу усиления гривни.

Побочным эффектом такой финансовой политики является то, что высокая учетная ставка НБУ, а также значительная доходность по депозитным сертификатам Нацбанка и ОВГЗ, которые превышают уровень инфляции, вовсе не мотивируют банки наращивать объемы кредитования бизнеса и граждан.

Стоит упомянуть и о важности продолжения функционирования зернового соглашения, которое постоянно пытается торпедировать варварская Россия

С другой стороны, необдуманное снижение ставок может привести к ускорению инфляции и потере контроля над ситуацией на денежном рынке. Тогда часть украинцев вместо того, чтобы вкладывать деньги в депозиты под 15-20 процентов годовых (потому что в случае снижения ставок будет лишь 5-10 процентов), будут стоять в очередях в обменные пункты за наличной валютой. Несмотря на это, и наращивание кредитования в стране сильно не произойдет, потому что пока идет война, банки, учитывая большие риски невозврата, очень внимательно проверяют платежеспособность своих клиентов.

В этом контексте также стоит упомянуть и о важности продолжения функционирования зернового соглашения, которое постоянно пытается торпедировать варварская Россия. Соглашение позволяет нашей стране продолжать экспорт зерновых через три морских порта, и таким образом происходит привлечение дополнительной валюты в середину страны. Ведь стоит помнить, что средства союзников мы не можем тратить на финансирование зарплат военных и на другие расходы обороны. Если объемы экспорта отечественной продукции существенно снизятся, упадут и налоговые платежи в бюджет, а это может заставить власть возобновить печать гривни, а это уже угроза для курса гривни. Но пока о такой перспективе речь не идет.

В целом гривня в начале лета находится в благоприятном положении и грозовых туч на горизонте пока не видно. При этом, скорее всего, и ожидать дальнейшего ее существенного укрепления нет оснований, ведь это начнет создавать угрозу исполнения бюджета, а он был рассчитан на курсе выше 40 гривень за доллар.

Богдан Слуцкий