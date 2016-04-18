Кризис в Греции усугубляется - Neuer Zürcher Zeitung

Об этом пишет Панагис Галиатсатос в статье "Кризис в Греции усугубляется", опубликованной Neuer Zürcher Zeitung.

Несколько дней назад после долгой борьбы, ведущий розничный продавец бытовой техники в Греции, "Elektroniki Athinon", подал заявление о банкротстве. Главный акционер Иоаннис Строутсис недавно вложил в компанию 7 миллионов евро, чтобы предотвратить банкротство. Тем не менее, дальше уже невозможно было справляться с сочетанием экономической слабости, высоких налогов и контроля за движением капитала.

Магазины этой сети существовали почти по всей Греции. Ее филиалы можно было обнаружить повсеместно. Население восприняло новость о судьбе компании с разочарованием, но это не стало для них сюрпризом. Потому что большинство отечественных греческих компаний вынуждены ежедневно вести борьбу за существование.

"Истощение" компаний

Похоже, сегодня кризис добавляет неприятностей даже тем компаниям, которые год назад надеялись, что худшее уже позади. Василис Коркидис, президент Торгово-промышленной палаты Афин, в связи с ликвидацией предприятия "Elektroniki" говорит об "истощенных" компаниях, у которых уже нет сил, чтобы справляться с застоем в продажах и недостатком ликвидности, а также резким увеличением налогового бремени и контролем за движением капитала. В первом квартале 2016 года 9812 греческих компаний были удалены из торгового реестра, на 78% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Количество новых регистраций составило только 3812.

Многие греческие предприниматели находятся в процессе перемещения своих штаб-квартир за рубеж. Согласно исследованию, проведенному консалтинговой фирмой "Endeavor Greece", в марте 2016 года о таком шаге размышляли 39% компаний, по сравнению с 23% в июле 2015 года. Учитывая перспективы роста греческой экономики, особое беспокойство вызывает тот факт, что только 19% греческих технологических компаний хотят остаться в стране. Из компаний, которые покинули страну с июля 2015 года, 56% были активно задействованы в сфере технологий.

Подавленное настроение в греческой экономике абсолютно не совпадает с оптимизмом правительства, которое говорит о возвращении к положительным темпам роста во второй половине 2016. Экономическим экспертам, а также представителям Института промышленных и экономических исследований (IOBE) слишком оптимистичными кажутся даже прогнозы Европейской комиссии и Министерства финансов Греции, которые говорят о сокращении валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,7% в текущем году. IOBE ожидает сокращения на 1% - при условии отсутствия задержек в завершении текущей оценки международной финансовой помощи для Греции. Правительство надеется, что аудит будет завершен 22 апреля. Тем не менее, все еще существуют значительные расхождения во мнениях с кредиторами.

Ослабевает и туристическая отрасль

Это дестабилизирует экономику. Вечные переговоры, ограничения ликвидности, политическая нестабильность и повторение прошлогоднего кризиса доверия – последнее, в чем она сейчас нуждается. Нагрузка очень велика. На греков возложены дополнительные налоги и сборы в размере 3% от ВВП (5,4 млрд евро). Повышена также ставка НДС с 23% до 24%. Перспективам роста также не способствует ситуация с бронированием туров, количество которых в первом квартале 2016 года снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Оптимизм правительства базируется на устойчивости, доказанной в прошлом году. Тогда экономика Греции, несмотря на контроль за движением капитала, не сократилась более чем на 2%, как ожидалось, а осталась на уровне предыдущего года. Но это может оказаться обманчивым, потому что тогда греки еще были хорошо обеспечены ликвидными средствами. Между тем продолжаются огромные потери банковских депозитов. Необслуживаемые займы сейчас составляют 50% от общего объема кредитов банков.