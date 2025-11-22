Сеть использовала сотни курьеров как минимум в 28 городах Великобритании для сбора преступных доходов.

Великобритания раскрыла сеть отмывания денег, связанную с финансированием войны России в Украине.

Как сообщает The Times, незаконная конвертация действовала в 28 городах по всей территории Соединенного Королевства. В ходе операции "Дестабилизация" были арестованы 45 подозреваемых, изъяты 25 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой, а также 24 млн долларов и 2,6 млн евро за рубежом.

Разоблаченные фигуранты связаны с одиозными бизнесменами из РФ и шпионами, работающими на российские спецслужбы, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Связь конвертации "грязных" денег и войны РФ в Украине

Правоохранители установили, что сеть является частью предоставления услуг по отмыванию денег для представителей российского государства.

В качестве примера, Times пишет про осужденную за отмывание более 6 миллионов фунтов стерлингов пару, которая приобретала в Великобритании фургоны и грузовики, в дальнейшем продавая их на восток Украины, конвертируя прибыль в криптовалюту.

Фигуранты дела перед разоблачением заработали более миллиона фунтов за год и приобрели недвижимость в Лондоне.

В NCA утверждают, что незаконная конвертация денег связана с геополитикой и войной рф в Украине. Сэл Мелки, заместитель директора по экономическим преступлениям NCA в своем комментарии связывает "отмывание" денежных средств с уклонением от санкций на высоком уровне для финансовых операций в сфере российского ВПК.

Дэн Джарвис, министр безопасности Великобритании, заявил о раскрытии коррупционной тактики, которую Россия использовала для обхода санкций и финансирования своей агрессивной войны в Украине.

В материале The Times указывается, что британские следователи раскрыли новые факты отмывания денег через год после разоблачения тайной сети, связанной с олигархами из РФ, которая конвертировала незаконные средства в недвижимость и криптовалюту.

Великобритания отслеживает российское шпионское влияние

На этой неделе возле территориальных вод Великобритании был зафиксирован российский корабль-шпион, который составлял карту подводных кабелей и осуществляет враждебные провокационные действия против самолетов островного государства.

В течение года Великобритания объявляла о новых широкомасштабных санкциях проти РФ, ограничивая военный, энергетический и финансовый сектор России.

