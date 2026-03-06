С началом большой войны перевозка товаров по этим сухопутным коридорам постоянно сокращалась.

Венгрия и Словакия могут нанести ущерб украинской логистике. Как пишет "Экономическая правда", совокупные перевозки украинских товаров через два этих сухопутных коридора невелики, поэтому ущерб может быть не критическим, но ощутимым.

По данным авторов, в 2025 году Украина в целом импортировала товаров почти на 85 млрд долларов, а экспортировала на более чем 40 млрд долларов. При этом через Венгрию прошло 3% отечественного экспорта и 2,5% импорта. А через Словакию - 2,5% экспорта и 2,6% импорта

Издание отметило, что Венгрия важна для Украины как поставщик энергии и промышленных товаров. Больше всего Украина покупает там нефтяной газ, электроэнергию, легковые автомобили, кабель и электрическую аппаратуру. "Это не те товары, без которых страна остановится за один день. Но это именно те товары, из-за которых быстро растут расходы бизнеса, если поставки начинают буксует", - пишут авторы.

Достаточно критичной является зависимость от Венгрии в некоторых категориях: Венгрия продала Украине нефтяных газов на 440 млн долларов (четверть импорта). Также эта страна обеспечила более трети импорта электроэнергии, 26% импорта кабелей и изолированных проводов, 37% импорта изоляционной арматуры.

У Словакии Украина покупает нефтепродукты, автомобили, нефтяные газы, электроэнергию и стальной прокат. Также Словакия поставляет почти пятую часть импорта электроэнергии, 26% импорта некрейдированной бумаги и картона, 17% смол и полиуретанов, а также 22% котлов для центрального отопления.

"Словацкое направление, по сравнению с венгерским, имеет больший вес не в деньгах, а в логистике. Через словацкий участок границы в 2025 году прошло 11,5 млн тонн товаров – это 21% всего потока товаров через границу Украины со странами Европейского Союза. Через венгерский – 3,7 млн тонн, или только 7%", – добавило издание, отметив, что постепенно доля перевозок падает, а маршруты перевозок переориентируются на Румынию и Польшу.

Издание делает вывод, что точечные удары по логистике все же могут быть болезненными: "более длинные очереди, более жесткие проверки, ограничения на поставки энергоносителей и "нервы" на рынке топлива, проблемы с аварийным снабжением электроэнергией, более медленный пропуск грузов". В целом подобные действия могут ощутимо навредить украинскому бизнесу в условиях войны.

Заявление Орбана о приостановке транзита украинских товаров

Как писал УНИАН, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных товаров для Украины, если работа нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия получает нефть из РФ, не будет восстановлена. Он напомнил, что бензин и дизель Венгрия уже не поставляет в Украину.

Похищение украинских инкассаторов в Венгрии

Напомним, что венгерские налоговые и таможенные органы задержали семерых инкассаторов, перевозивших ценности Ощадбанка. Их фактически взяли в заложники и публично заявили, что эти люди "отмывали деньги". Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство в связи с похищением инкассаторов.

Впоследствии Украине удалось обеспечить освобождение семи граждан, которых удерживали в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу.

