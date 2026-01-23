Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины, но показатель по-прежнему тревожный

Повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации долга по ВВП-варрантам.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга по ВВП-варрантам.

По информации на сайте агентства, долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте были повышены до уровня "CCC+/C" – это на семь ступеней ниже инвестиционного уровня. Ранее рейтинговое агентство оценивало Украину на уровне "SD", что означает выборочный дефолт.

"Мы считаем, что текущая реструктуризация небольшой части долга, который все еще находится в состоянии просрочки, существенно не повлияет на способность и желание Украины выполнять другие свои долговые обязательства", – говорится в сообщении S&P.

Видео дня

Отмечается, что агентство может понизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если ситуация с безопасностью в Украине ухудшится, что создаст еще большее давление на ее валютные резервы. Повысить же рейтинги могут, если ситуация с безопасностью в Украине и среднесрочные макроэкономические перспективы значительно улучшатся, в частности благодаря дальнейшей поддержке доноров.

S&P повысило кредитный рейтинг Украины после завершения обмена ВВП-варантов Украины на сумму 2,6 млрд долларов на новые облигации в конце декабря 2025 года.

"Тем не менее, наши рейтинги "CCC+" отражают наше мнение, что способность Украины выполнять свои финансовые обязательства остается уязвимой и зависимой от благоприятных финансовых и экономических условий, включая развитие войны и постоянную поддержку ее союзников", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что рейтинг CCC+/C от S&P Global Ratings означает очень высокий кредитный риск, близкий к дефолту. Эмитент (страна или компания) испытывает существенные финансовые трудности, а своевременное выполнение обязательств зависит от благоприятных экономических условий.

ВВП-варанты Украины - последние новости

В мае 2025 года Украина не смогла договориться с кредиторами и пропустит выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с так называемыми ВВП-варантами - долговыми обязательствами, привязанными к темпам экономического роста. После этого рейтинговое агентство Fitch подтвердило оценку Украины как "Ограниченный дефолт".

В декабре 2025 года в Министерстве финансов сообщили, что владельцы государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-вариантов), которые находились в обращении на общую сумму 2,6 млрд долл. приняли участие в обменном предложении, которое предусматривает полный обмен ВВП-вариантов на обычные долговые ценные бумаги Украины. Эта реструктуризация существенно уменьшила риски, которые ВВП-варианты создавали для государственных финансов Украины.

Тогда же агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины со статуса "ограниченный дефолт" после того, как страна объявила о согласии кредиторов обменять долг, привязанный к экономическому росту, на обычные облигации.

Вас также могут заинтересовать новости: