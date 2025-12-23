Украина нормализовала отношения с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов.

Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины со статуса "ограниченный дефолт" после того, как страна объявила о согласии кредиторов обменять долг, привязанный к экономическому росту, на обычные облигации.

Как пишет Bloomberg, теперь Fitch оценивает Украину на уровне CCC - это на восемь ступенек ниже инвестиционного уровня. Новые облигации Fitch оценило на один уровень выше, что отражает лучшие условия защиты для кредиторов.

Предложение о конвертации поддержали 99% держателей так называемых ВВП-варрантов. Они обменяют ценные бумаги на сумму почти 2,6 млрд долларов на облигации на сумму 3,5 млрд долларов.

"Повышение рейтинга отражает оценку Fitch, что Украина нормализовала отношения с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов", - говорится в сообщении.

Накануне в Министерстве финансов сообщили, что владельцы государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантов), которые находятся в обращении на общую сумму 2,6 млрд долл., приняли участие в обменном предложении, которое предусматривает полный обмен ВВП-варрантов на обычные долговые ценные бумаги Украины.

"Это весомое достижение является важным шагом к укреплению долговой устойчивости Украины и повышению бюджетной прогнозируемости благодаря изъятию из обращения ВВП варрантов, выпущенных в 2015 году в рамках предыдущей реструктуризации государственного долга, вызванной аннексией Крыма и вторжением России на Донбасс", - отметили в Минфине.

Отмечается, что эта реструктуризация существенно уменьшает риски, которые ВВП-варранты создавали для государственных финансов Украины. По расчетам Министерства финансов, совокупные выплаты по ним в 2025-2041 годах могли бы составить от 6 до 20 млрд долл. в зависимости от темпов экономического роста страны в период восстановления.

"Такая чрезмерная волатильность обусловлена природой этого инструмента: после 2025 года выплаты являются неограниченными и привязанными к годовому росту реального ВВП - без защиты от риска экономических спадов, за которыми может следовать резкое восстановление, что приводит к выплатам, которые не соответствуют экономической реальности", - пояснили в Минфине.

Выплаты по ВВП-варрантам осуществляются, если годовой рост реального ВВП превышает 3%, а номинальный ВВП превышает 125,4 млрд долл.

В ведомстве напомнили, что ВВП Украины сократился почти на 30% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России. В 2023 году экономика выросла на 5,3%, что повлекло требование осуществления выплаты по ВВП-варрантам на сумму 643 млн долл. США, несмотря на отсутствие реального улучшения экономической ситуации в стране. Это требование было полностью урегулировано в рамках этой реструктуризации.

ВВП-варранты Украины - последние новости

В мае 2025 года Украина не смогла договориться с кредиторами и пропустила выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с ВВП-варрантами - долговыми обязательствами, привязанными к темпам экономического роста.

Тогда рейтинговое агентство Fitch подтвердило оценку Украины как "ограниченный дефолт", заявив, что рейтинг кредитоспособности будет оставаться в силе, пока страна "не нормализует свои отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов".

