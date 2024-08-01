ВВП-варрант - это финансовый инструмент, связанный с валовым внутренним продуктом страны.

Украина осуществила выплату около 200 миллионов долларов держателям своих варрантов ВВП, ценных бумаг, которые не были частью недавнего соглашения о реструктуризации еврооблигаций на 20 миллиардов долларов с частными кредиторами.

Как пишет Bloomberg, выплата произошла после того, как министерство финансов заявило в июльском заявлении, что оно намерено выплатить комиссию за согласие в начале августа, связанную с 2,6 миллиардами долларов непогашенных варрантов, а также отсроченный платеж по облигациям с 2021 года. Минфин заявил, что "взяло на себя обязательство обеспечить справедливое и равноправное отношение к держателям варрантов в любом потенциальном будущем управлении обязательствами или другом предложении по обращению".

Правительство решило перевести деньги держателям варрантов, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский подписал в среду законопроект, который позволяет Украине отсрочить выплаты по внешнему долгу. Министерство финансов заявило, что выплата включала комиссию за согласие и проценты в размере 130,1 миллиона долларов, а также отсроченный платеж и проценты с роста в 2021 году в размере 70,5 миллиона долларов.

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Варранты были выпущены в качестве "подсластителя" во время предыдущей реструктуризации долга в 2015 году, но были исключены из недавнего соглашения о реструктуризации облигаций на сумму 20 миллиардов долларов в принципе между держателями международных облигаций Украины и правительством.

"Выплата платы за согласие в соответствии с условиями запроса согласия 2022 года приведет к обеспечению опциона колл на непогашенные варранты - возможности выкупить все варранты по номинальной стоимости в течение следующих трех лет", - сообщило в четверг министерство финансов Украины в заявлении, отправленном по электронной почте.

Министерство заявило, что Украина является одним из крупнейших держателей варрантов ВВП и получит обратно около 20% от отложенного платежа в размере 70,5 миллионов долларов.

Варранты, срок погашения которых наступает в 2041 году, торговались по цене около 61 цента за доллар в четверг, восстановившись до ценовых уровней, наблюдавшихся до полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года.

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В преддверии реструктуризации долга с правительством фонды, включая Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, сформировали группу кредиторов, консультируемую Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Группа владеет более чем 25% совокупной непогашенной основной суммы варрантов, говорится в заявлении Cleary.

Что такое ВВП-варрант

ВВП-варрант - это финансовый инструмент, связанный с валовым внутренним продуктом (ВВП) страны. Это ценная бумага, выпускаемая государством, а выплаты по ней зависят от роста ВВП страны-эмитента.

Если ВВП страны растет выше определенного уровня, держатели варрантов получают дополнительные выплаты. Если рост ВВП ниже установленного порога, выплаты не производятся.

Такой механизм часто используется при реструктуризации государственного долга. Аргентина выпустила ВВП-варранты при реструктуризации долга в 2005 и 2010 годах. Греция использовала похожий инструмент при реструктуризации долга в 2012 году.

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ВВП-варранты - это сложный финансовый инструмент, который привлекателен для инвесторов, готовых принять риск в обмен на потенциально высокую доходность, связанную с экономическим ростом страны.

Реструктуризация госдолга для Украины

Ранее Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 млрд долл США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд – до 2033 года", – написал он.

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