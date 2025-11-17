В ближайшую неделю курс наличного доллара будет находиться в пределах 42-42,5 грн.

Давление на гривню в Украине усиливается. Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, коррупционный скандал несет не только политические риски, но и риски ухудшения перспектив по репарационному займу в 140 млрд евро, который является критическим для Украины в 2026 году.

"Блэкауты, энергетический импорт, сезонный растущий спрос на валюту, и бюджетные расходы, это факторы негатива для гривни. В свою очередь, постоянство спроса на валюту с одной стороны, и риски с поступлениями в 2026 году с другой стороны, будут заставлять НБУ экономить резервы, а соответственно ослаблять доллар", - говорится в заметке Шевчишина на его странице в Facebook.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Аналитик отметил, что коррекция мировых финансовых рынков будет повышать спрос на доллар, что также будет ощущаться в возможной коррекции курсов пары евро/доллар и соответствующем ослаблении гривни. Также на этой неделе сдерживающим фактором будет выступать погашение валютных ОВГЗ.

"Наличный доллар готов двигаться в зону 42,5 грн за доллар, как только межбанк даст такую возможность, потому что госбанки могут сдерживать ослабление гривни через большее предложение наличности через собственные кассы. Дальняя цель по наличности 43-44 грн за доллар на конец года", - написал аналитик.

По наличному евро эксперт склоняется к незначительному ослаблению - 49,00-49,20 грн.

"Поскольку доходность покупки евро уже опережает депозит, НБУ не с руки дальше его ослаблять. А соответственно легче держать евро в боковике, и отпускать только когда будет сильное движение к доллару. Однако среднесрочно, на мой взгляд, перспективы доллара лучше евро", - резюмировал Шевчишин.

Гривня имеет запас прочности, но может быстро отреагировать ослаблением

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что гривня имеет запас прочности, однако на большие объемы покупки валюты курс может быстро отреагировать ослаблением.

Как рассказала эксперт в комментарии УНИАН, на ближайшую неделю -17-21 ноября - рынок, скорее всего, останется в узком коридоре около отметок стоимости доллара на прошлой неделе. По ее словам, ежедневно курс может двигаться в обе стороны - в зависимости от того, сколько людей и компаний будут покупать или продавать валюту, а также от единичных значимых операций.

"Что поддерживает устойчивость курса? Во-первых, инфляция замедлилась до 10,9%, и это уменьшает давление на гривню. Во-вторых, учетная ставка на 15,5% дает Нацбанку инструменты, чтобы сдерживать резкие колебания. И в-третьих, международные резервы - около $49,5 млрд - дают запас прочности для интервенций, когда это нужно.

Однако риски, по словам банкира, остаются: если население массово начнет покупать доллары или возникнут крупные единовременные продажи или покупки от банков - курс отреагирует быстро. Также настроение рынка чувствительно к внешней помощи, энергетике и ситуации с безопасностью: плохие новости могут вызвать резкое движение.

"Поэтому сейчас ситуация контролируемая и гривня держится около 42 грн/долл., но в случае внезапных серьезных событий возможны быстрые колебания", - резюмировала Золотько.

Экономист Олег Пендзин, исходя из текущих условий на валютном рынке, советует украинцам постепенно выходить из гривни: если депозит закончился, не продлевать его, а забрать наличные. Далее есть три варианта: купить валюту, приобрести запланированные дорогие, но необходимые товары или услуги - лечение, обучение и т.д., или же подождать с инвестициями до конца текущего года.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 55 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

