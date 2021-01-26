Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

В Одессе управляющий санацией государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» в 2018 году продал ее имущество по заниженной цене, чем причинил государству ущерб в размере более 17 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что под процессуальным руководством ОГП сообщено о подозрении управляющему санацией указанной компании, которому вменяют «злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги» (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, продал имущество компании, которое расположено в рекреационной зоне Одесса. При этом стоимость имущества была значительно занижена. В результате государству причинен ущерб в размере более 17 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Как сообщили в пресс-службе, по другим фактам растраты имущества ГСК «Черноморское морское пароходство» следствие продолжается.

Евгений Лахненко был назначен управляющим санацией государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" в 2016 году.

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Автор: УНИАН