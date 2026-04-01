Биткойн возвращается к 'жизни' после длительного обвала: сколько стоит монета сейчас

Заявление Трампа о том, что война, как ожидается, завершится в течение 2–3 недель, вызвало рост рисковых активов.

Биткоин в среду, 1 апреля, продолжил расти после того, как в марте впервые за пять месяцев подорожал. Вместе с другими рисковыми активами его поддержали заявления президента США Дональда Трампа о намерении завершить войну с Ираном в ближайшие недели.

Как пишет Bloomberg, крупнейшая криптовалюта выросла на 1,5% на ранних торгах в Европе до около 69 000 долларов по состоянию на 10:00 по киевскому времени. Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, держался выше 2 100 долларов.

В марте биткоин прибавил 2,2% – это первый месячный рост с сентября. Это подстегнуло оптимизм, что цифровые активы могут выходить из так называемой "криптозимы", начавшейся после обвала цен в октябре 2025 года. Заявление Трампа об ожидаемом завершении войны в течение двух-трех недель вызвало рост рисковых активов, включая акции, даже несмотря на то, что важный Ормузский пролив остается закрытым.

Руководитель исследований Bitwise Asset Management Райан Расмуссен считает, что после ослабления геополитических и макроэкономических рисков многолетние факторы роста – в частности, институциональное признание и большая регуляторная определенность – могут подтолкнуть биткоин к новым историческим максимумам.

Он также отметил, что положительная динамика цен в марте после пяти месяцев падения свидетельствует о постепенном возвращении интереса инвесторов и может означать, что биткоин приближается к выходу из "криптозимы".

Отмечается, что биткоин поддержали чистые поступления в размере 1,2 млрд долларов в американские биржевые фонды (ETF) в марте – это положило конец четырехмесячному периоду оттока.

В прошлом месяце криптоактив в целом оставался стабильным, даже несмотря на падение акций и золота на фоне инфляционных опасений из-за резкого роста цен на энергоносители. В то же время биткоин все еще примерно на 45% ниже своего исторического максимума в более чем 126 тысяч долларов.

Управляющий партнер Tokenize Capital Хейден Хьюз считает, что в апреле на криптовалютный рынок вернется волатильность, даже если сначала он будет расти на новостях о возможном завершении войны.

"Будет создаваться впечатление, что хорошие времена вернулись. В то же время наш базовый сценарий – дальнейшее снижение до конца года из-за нарушений цепочек поставок, которые быстро устранить не удастся, высокого уровня долгов домохозяйств, напряженности в секторе частного кредитования и других "черных лебедей", которые, по нашему мнению, еще не учтены рынком", – сказал он.

В феврале главная криптовалюта переживала падение до 16-месячного минимума – до уровня около 60 000 долларов. В конце февраля, после некоторого роста, биткоин дешевел из-за опасений относительно статуса пошлин президента США Дональда Трампа.

В целом в феврале биткоин потерял более 19% за месяц и рисковал показать самый слабый результат с июня 2022 года, когда рынок пережил волну банкротств в криптоиндустрии.

