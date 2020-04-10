Visa увеличит лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Свыше 52% транзакций в Украине происходят с использованием бесконтактных платежных инструментов.

Платежная система Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты с помощью ввода ПИН-кода.

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"Для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривень. Этот шаг позволит покупателям оплачивать более крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривень, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины", - сообщила пресс-служба компании.

Бесконтактная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов, позволяя совершать платежи в одно касание.

По словам старшего вице-президента Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Веры Платоновой, в бесконтактных платежах потребители, прежде всего, ценят скорость, удобство и простоту. Свыше 52% транзакций в Украине уже происходят с использованием бесконтактных платежных инструментов, и в последнее время востребованность бесконтактных платежей возросла.

"Мы в Visa неизменно привержены внедрению платежных инноваций в стране и предлагаем потребителям и продавцам лучшие способы оплаты. Мы верим, что увеличение лимитов по бесконтактным платежам будет способствовать дальнейшему росту и популяризации безопасной бесконтактной платежной технологии Visa в Украине", – цитирует пресс-служба Платонову.

Сообщается, что при использовании решений на базе Visa Token Service (в частности, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами) введение ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

"Компания Visa ценит поддержку правительств и индустрии безналичных платежей в целом в обеспечении возможности увеличить лимиты. Следующий шаг – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, помимо удобства, бесконтактные платежи с сервисом Visa Easy Payment отличаются одним из самых низких уровней мошенничества среди всех типов платежей. Кроме того, по данным компании Visa, в странах, где бесконтактные платежи широко распространены, показатели мошенничества в точках продаж остаются предельно низкими. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи информация не может быть использована для создания поддельных карт.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры и VISA запустили платежный сервис для оплаты онлайн административных и транспортных услуг по бронированию разрешений. Этот платежный сервис дает возможность перевозчикам удобно оплачивать услуги по бронированию разрешений.

Справка УНИАН. Международная платежная система Visa обеспечивает держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах и территориях доступ к сети электронных платежей. Глобальный процессинг VisaNet может обрабатывать более 65 тыс. транзакций в секунду.