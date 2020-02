Кипрский суд заморозил активы родного брата Вадима Новинского в оккупированном Крыму

Кипрский суд по иску ФК «Инвестохиллс Веста» заблокировал активы компании Kagerol Holdings Limited, которая контролирует ЗАО «Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького» на оккупированной территории АР Крым.

Об этом говорится в определении Кипрского окружного суда Никосии, которое опубликовано на сайте Финансовой компании «Инвестохиллс Веста».

Кипрский окружной суд Никосии по иску Финансовой компании «Инвестохиллс Веста» запретил проводить любые операции с активами или имуществом зарегистрированной на Кипре компании Kagerol Holdings Limited, ЗАО «Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького», гражданину Российской Федерации Ашоту Малхасяну. До конца 2014 года Kagerol Holdings Limited входил в «Смарт-Холдинг» украинского бизнесмена и политического деятеля Вадима Новинского и контролировала ЗАО «Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького», находящееся сейчас на оккупированной территории АР Крым», — сказано в сообщении Финансовой компании «Инвестохиллс Веста».

Как известно, Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» в феврале 2019 года приобрела у Фонда гарантирования вкладов физлиц пул активов обанкротившегося банка «Форум», среди которых есть и долги предприятий бывшего акционера банка Вадима Новинского. Таким образом, ФК «Инвестохиллс Веста» является правопреемником права требования по кредитам ЗАО «Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького». Задолженность на сумму 440 млн грн подтверждена решениями украинских судов.

Читайте такжеФонд гарантирования продал активов лопнувших банков на рекордные 850 миллионов

Компания с кипрской регистрацией Kagerol Holdings Limited ранее входила в «Смарт-Холдинг» украинского политического деятеля и бизнесмена Вадима Новинского и контролировала ЗАО «Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького». В 2014 году Новинский выступил с заявлениями, что в знак протеста против оккупации продал свой бизнес в Крыму неназванному покупателю. Впоследствии СМИ установили, что новый владелец Kagerol Holdings Limited — родной брат Вадима Новинского, гражданин Российской Федерации Ашот Малхасян, бизнесмен из Санкт-Петербурга. Их отец — российский бизнесмен из Санкт-Петербурга Рудольф Ервандович Малхасян, как и его сыновья имеющий бизнес в строительной индустрии и в сфере производства строительных материалов.

После заявления Вадима Новинского о продаже бизнеса в Крыму, к его родному брату Ашоту Малхасяну переходит полный контроль над Kagerol Holdings Limited, он регистрирует Балаклавское рудоуправление в реестре юридических компаний Российской Федерации, а уставный капитал компании формирует активами, которые его брат Вадим Новинский предоставил в залог по кредитам, выданным банком «Форум».

Сейчас «Балаклавское рудоуправление», над которым Новинский сохранил контроль через своего родного брата Малхасяна, — успешное предприятие, приносящее братьям на оккупированном полуострове Крым десятки миллионов долларов ежегодно. Выручка «Балаклавского рудоуправления», занимающегося добычей флюсов — неорганических ископаемых, которые используются при выплавке металла, — по итогам 2018 года составила около $ 36 млн, из которых братья Новинский и Малхасян уплатили оккупационным властям Севастополя в виде налогов немногим менее $ 8 млн.

Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» — один из крупнейших и наиболее эффективных операторов украинского рынка по урегулированию проблемной задолженности. Компания оказывает содействие крупнейшим банкам, в том числе международным, по урегулированию задолженности проблемных заемщиков, а также инвестирует в крупные лоты проблемных кредитов ФГВФЛ, и впоследствии эффективно добивается урегулирования проблемных долгов даже с такими крупными и «упрямыми» банковскими должниками как Группа «Фоззи» или компания "Укравтозапчасть". В 2019 году одними из наиболее ярких кейсов компании стали урегулирование проблемной задолженности украинской «дочки» китайской государственной корпорации CNBM «Восход Солар», а также склонение арабских владельцев агрохолдинга «Мрия», комитет кредиторов которого возглавляет The Bank of New York Mellon Corporation, к урегулированию принадлежавшей ФК «Инвестохиллс Веста» части проблемной задолженности холдинга.