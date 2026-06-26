На Запорожской АЭС завершен ремонт ключевого объекта, но есть один нюанс, – Reuters

Линия электропередачи "Днепровская" была отключена с 24 марта 2026 года.

На Запорожской атомной электростанции завершен ремонт ключевой линии электропередачи и других объектов энергетической инфраструктуры, имеющих решающее значение для ядерной безопасности. В то же время возобновить её работу пока невозможно из-за повреждения подстанции, пишет Reuters.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ремонтные работы, проведенные в рамках временного локального перемирия между Украиной и Россией, касались двух отдельных объектов: линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ и распределительной подстанции Запорожской тепловой электростанции, которая помогает обеспечивать ЗАЭС электроэнергией через резервную линию "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ.

Однако линия "Днепровская" еще не была введена в эксплуатацию из-за значительных повреждений подстанции, соединяющей ее.

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"Линия отремонтирована, но её ещё нужно ввести в эксплуатацию", – отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По данным агентства, работы по ремонту подстанции продолжаются, но их завершение в ближайшее время не ожидается.

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Россия и Украина согласовали временное локальное прекращение огня, что позволило начать ремонт на линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая была отключена с 24 марта 2026 года. Станция зависела от одной внешней линии питания – резервной линии 330 кВ "Феросплавная-1".

После отключения линии "Днепровская" в марте линию "Феросплавная-1" шесть раз отключали, что вынуждало станцию полностью полагаться на аварийные дизель-генераторы для выработки электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и предотвращения ядерной аварии.

До этого оккупационное "руководство" ЗАЭС заявило о якобы нанесенных по объекту ударах со стороны Украины в конце мая. После этого в МАГАТЭ подчеркнули угрозу ядерной безопасности и начали требовать от российской стороны доступа к объекту.

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