На Запорожской атомной станции был начат ремонт поврежденных линий электропередач после отключения, которое длилось 4 недели. Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"После четырёхнедельного простоя начались работы по восстановлению повреждённых линий электропередачи, ведущих к Запорожской АЭС, после установления локальных зон прекращения огня для продолжения работ", - заявил Гросси.
Он добавил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта.
"Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
Блэкаут на ЗАЭС
Электроснабжение ЗАЭС пропало 23 сентября, когда Россия в очередной раз повредила линию электропередач. Сейчас на станции работают 7 генераторов и 13 находятся в режиме ожидания.
Ранее ремонт планировали провести с 11 по 17 октября, но тогда российская сторона не дала вовремя гарантии безопасного прохода ремонтных бригад.
Эксперты отмечают, что несмотря на длительное отсутствие внешнего питания станции, риск радиационной аварии остается минимальным и добавляют, что РФ стремится запитать станцию от собственной энергосистемы.
При этом при желании, Россия может отремонтировать поврежденную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, максимум за два дня.