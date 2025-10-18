В МАГАТЭ заявили о приостановке боевых действий.

На Запорожской атомной станции был начат ремонт поврежденных линий электропередач после отключения, которое длилось 4 недели. Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"После четырёхнедельного простоя начались работы по восстановлению повреждённых линий электропередачи, ведущих к Запорожской АЭС, после установления локальных зон прекращения огня для продолжения работ", - заявил Гросси.

Он добавил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта.

"Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Блэкаут на ЗАЭС

Электроснабжение ЗАЭС пропало 23 сентября, когда Россия в очередной раз повредила линию электропередач. Сейчас на станции работают 7 генераторов и 13 находятся в режиме ожидания.

Ранее ремонт планировали провести с 11 по 17 октября, но тогда российская сторона не дала вовремя гарантии безопасного прохода ремонтных бригад.

Эксперты отмечают, что несмотря на длительное отсутствие внешнего питания станции, риск радиационной аварии остается минимальным и добавляют, что РФ стремится запитать станцию от собственной энергосистемы.

При этом при желании, Россия может отремонтировать поврежденную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, максимум за два дня.

