Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стремится стать генсеком ООН и нуждается в поддержке Путина.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает российскую дезинформацию и по сути поддерживает агрессора, ставя тем самым под угрозу ситуацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом в интервью УНИАН заявил ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

"MAГATE ведут себя настолько сюрреалистично, что кажется, будто реальность больше не имеет значения. Мы доказываем все на спутниковых снимках (в частности, что Украина не обстреливает территорию станции, - УНИАН) - они не поддельные, их можно проверить. А МАГАТЭ все равно говорит о проблеме с обеих сторон", - сказал он.

Видео дня

По его словам, МАГАТЭ является предвзятым в отношении России, ведь заместителем генерального директора Агентства Рафаэля Гросси является бывший сотрудник "Росатома" и соорганизатор оккупации ЗАЭС Михаил Чудаков.

Ян Ванде Путте рассказал, что после полномасштабного вторжения "Гринпис" писал письмо Гросси с просьбой отстранить от работы российского агента, но к нему не прислушались.

Эксперт подчеркнул, что связь МАГАТЭ и РФ очевидна, поскольку Россия является важнейшей страной в мире, экспортирующей ядерные технологии, а функция МАГАТЭ формально заключается в продвижении ядерной энергетики в мире.

Но более фундаментальным, по его словам, является стремление Гросси стать следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, для чего ему нужна поддержка России. И Путин его поддержал, что является определенным конфликтом интересов.

"Но что важно для Украины, и что имеет значение для нас, как для экологической организации "Гринпис", через эту политику MAГATE по сути поддерживает Россию, поддерживает этот риск. Это на 100% противоречит их мандату. И это нужно остановить", - отметил Ванде Путте.

Ситуация на ЗАЭС

2 октября председатель Государственного агентства атомного регулирования Олег Кориков заявил, что на территории ЗАЭС, которая с 23 сентября отключена от питания из украинской энергосистемы, сохраняется угроза ядерной аварии.

Энергетический эксперт Александр Харченко в интервью УНИАН рассказал, что россияне отключили ЗАЭС от украинской энергосистемы, чтобы переподключить реакторы к собственной энергосистеме. Это, по его словам, является проблемой, ведь станция за время независимости Украины была значительно модернизирована, тогда как оккупанты не имеют ни знаний, ни навыков, ни доступа к американским технологиям, которые были использованы в ходе модернизации.

Вас также могут заинтересовать новости: