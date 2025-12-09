Даже после восстановления высоковольтных сетей в системе будет определенный дефицит.

За три-четыре дня ощутимо улучшится ситуация в энергетике в большей части Украины. Для нормального восстановления нужно 10-12 недель.

Об этом во время брифинга сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"За три-четыре дня будет ощутимо проще в большей части Украины. И ситуация будет улучшаться, но для того, чтобы восстановиться до нормального состояния реально нужно 10-12 недель", - сказал эксперт.

Видео дня

При этом он отметил, что даже после восстановления высоковольтных сетей в системе будет определенный дефицит.

"Относительно высоковольтных сетей, мы сейчас находимся в первой стадии восстановления. Две подряд атаки были довольно существенными. С одной стороны, снова мы убедились, что там, где есть защита, ситуация значительно лучше. К сожалению, она не везде. Есть существенные потери по оборудованию там, где не было защиты", - сказал Харченко.

По его словам, когда происходит массированная атака, защита прикрывает ключевые элементы оборудования, но не защищает всю территорию подстанции. Кроме того, с учетом массового использования кассетных боеприпасов, перед началом восстановительных работ приходится тратить один-два дня на разминирование.

"Сейчас после каждой атаки фактически три, четыре, пять дней очень сложная ситуация с передачей и, разумеется, с генерацией. Мы сейчас именно в этой части цикла", - пояснил Харченко.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае еще двух-трех массированных атак оборудования для ремонта повреждений в энергосистеме не останется.

Вас также могут заинтересовать новости: