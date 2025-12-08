В частности, в ночь на 8 декабря оккупанты били по Донецкой области.

После массированных ночных ударов по энергетике Украины самая тяжелая ситуация со светом в Украине сохраняется в Черниговской и Донецкой областях. Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Он отметил, что в ночь на 7 декабря российские войска в очередной раз атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Глава "Укрэнерго" добавил, что по энергетике Черниговщины враг бьет практически ежедневно, поэтому там ситуация одна из худших.

Кроме этого, по словам Виталия Зайченко, в ночь на 8 декабря РФ атаковала энергетику Донецкой области.

"Пожалуй, сейчас там тяжелее всего. Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады", – отметил он.

Виталий Зайченко добавил, что на Полтавщине запланированные восстановительные работы уже выполнены, и "графики отключения потребителей такие же, как и по всей энергосистеме Украины".

Отключение света

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что на восстановление энергосистемы нужно немало времени, из-за чего украинцам в ближайшие недели придется жить с более жесткими графиками отключений света.

8 декабря поочередно отключать свет будут во всех регионах Украины до конца суток, а для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев прогнозирует, что в результате российских атак отключения электроэнергии будут продолжаться всю зиму.

