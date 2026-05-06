Второй по величине НПЗ России парализован: дроны повредили ключевые установки, - Reuters

Украина повредила критически важные установки, без которых функционирование предприятия невозможно.

В рамках увеличения атак БПЛА дальнего радиуса действия Украина в течение последних двух месяцев наносила удары по российской нефтяной промышленности – от трубопроводов и портов до нефтеперерабатывающих заводов и танкеров – в попытке подорвать военную экономику России объемом в миллиарды долларов.

В итоге стало известно, что второй по величине нефтеперерабатывающий завод России, "Кириши", приостановил переработку после того, как в результате атак украинских дронов были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти (CDU), пишет Reuters.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что нефтеперерабатывающий завод "Кириши", официально известный как "Киришинефтеоргсинтез", стал целью атаки и что в промышленной зоне города Кириши произошел пожар. Два источника, которые пообщались с Reuters на условиях анонимности, отметили, что в результате атаки беспилотников были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти на НПЗ.

Установки CDU являются фундаментальной частью любого нефтеперерабатывающего завода, и без них НПЗ не может работать, отмечают журналисты.

Детали удара по Киришскому НПЗ

Россия называет такие атаки терроризмом. Украина же подчеркивает, что таким образом защищает себя. Сообщается, что Киришский НПЗ, находящийся примерно в 800 км от украинской границы, в этом году уже несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников.

Источники пояснили, что оценить время, необходимое для ремонта поврежденных установок, сложно, добавив, что также пострадали несколько вторичных установок.

Мощность завода составляет 20 миллионов метрических тонн. В последние годы он перерабатывал около 18 миллионов тонн ежегодно, что составляет около 7% объемов нефтепереработки в России. Завод является одним из ключевых поставщиков дизельного топлива на внутренний рынок и на экспорт.

Кроме того, мы также рассказывали, что восстановление НПЗ в Туапсе может обойтись России в $5 млрд. Серия ударов по крупным российским нефтяным терминалам в конце марта и начале апреля обошлась России примерно в 2,2 миллиарда долларов упущенной выгоды.

