Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России второй раз за восемь дней (видео)

В российском городе Пермь днем 7 апреля прогремели взрывы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке дрона на одно из местных промышленных предприятий.

"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб", - написал Махонин в Telegram.

Telegram-канал "Supernova+" опубликовал видео последствий удара по Перми. Telegram-канал ASTRA уточнил, что было атаковано предприятие "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Кроме того, по словам Махонина, в результате атаки также был поврежден многоквартирный дом, а его жильцов эвакуировали.

Губернатор Пермского края добавил, что Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. В результате атаки пострадал один человек.

Прошлый удар по "Лукойл-Пермнефтеоргсинтезу"

Напомним, что 30 апреля украинские спецслужбы нанесли удары по объектам в Перми, в результате которых поражена инфраструктура одного из крупнейших российских НПЗ – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

В СБУ отметили, что НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" расположен более чем в 1500 км от Украины. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии.

