Мораторий на повышение тарифов планируют снять: нардеп объяснил новые требования МВФ

Возвращение к рыночным ценам может стать возможным только после окончания войны.

Украина готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Однако реальные изменения начнутся только после завершения военного положения, а для уязвимых категорий граждан обещают усилить программу субсидий

Согласно обновленному меморандуму Международного валютного фонда, до лета 2026 года правительство должно разработать "дорожную карту" перехода к рыночным ценам.

"Восстановление устойчивости сектора потребует постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление для домохозяйств до уровня окупаемости, с одновременным обеспечением надлежащей и адресной поддержки для защиты уязвимых слоев населения. Возвращение к ценам, полностью отражающим рыночные условия... может стать возможным только после угасания войны", - говорится в меморандуме.

Отмечается, что после отмены моратория в Украине будут постепенно повышаться цены на газ, что будет сопровождаться соответствующей корректировкой жилищных субсидий для защиты уязвимых домохозяйств.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в 2025 году из-за разрушения инфраструктуры Украина импортировала более 6 миллиардов кубометров газа.

"Это астрономические суммы, которые ложатся на плечи государственных компаний через механизм PSO (возложение специальных обязанностей). То есть государство покрывает разницу между европейской ценой на газ и той льготной цифрой, которую мы видим в платежках. "Нафтогаз" покупает дорого, продает дешево, и накапливает миллиардные долги. Отчет МВФ фактически требует положить эту историю на стол и показать реальный счет", - написал он в Telegram.

По его словам, программа МВФ устанавливает два структурных маяка: до июня 2026 года правительство должно принять комплексную дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии (как будет происходить переход к рыночным ценам). А до июля – опубликовать технический аудит, который покажет, во сколько реально обходится государству это удержание тарифов.

"По факту МВФ говорит, что мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Планируется постепенное приведение тарифов к уровню окупаемости. Но не сразу. Здесь есть крайне важный предохранитель: этот переход обязательно должен сопровождаться расширением программы целевых субсидий", - отметил депутат.

Он добавил, что отдельным пунктом в меморандуме прописано гарантирование независимости энергетического регулятора НКРЭКУ, чтобы тарифы формировались без политического вмешательства.

Совет директоров Международного валютного фонда 26 февраля утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. В ближайшее время в Украину должен поступить первый транш в размере примерно 1,5 млрд долларов.

Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед Международным валютным фондом в рамках текущей программы сотрудничества. В частности, до конца февраля необходимо усилить процедуры отбора членов наблюдательных советов госбанков, а до конца марта - принять пакет налоговых изменений и назначить нового постоянного главу Гостаможслужбы.

