26 апреля Украину атакуют дожди с мокрым снегом, ветром, грозами и градом

Сегодня погода ухудшится по всей стране.

Сегодня, 26 апреля, погода в Украине сильно испортится. По всей стране пройдут дожди, местами с грозами и градом, усилится ветер, а температура на западе, севере и местами в центральной части упадет до +9°...+12°. На юге и востоке еще будет тепло, но все равно ветрено и влажно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается сильное ухудшение погоды. Будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, местами - с мокрым снегом, а ветер усилится до 17-20 м/с. Температура днем +8°...+12°, на Закарпатье +11°...+13°.

Жителей северных областей тоже ждет явное ухудшение погоды. Тут столбики термометров покажут +10°...+12°, а сильный ветер усилит ощущение прохлады. Ожидаются дожди, в Житомирской области - с мокрым снегом, а на Сумщине - с грозами.

На востоке Украины ожидается облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. На Харьковщине будет +15°...+17°, а в Донецкой и Луганской областях - до +17°...+19°.

В центральной части Украины сегодня также местами пройдут дожди и есть вероятность гроз. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях температура снизится до +10°...+13°, на остальной территории еще задержится тепло +16°...+19°.

На юге страны воскресенье будет теплым, но с дождями, грозами и ветром. Тут в течение дня воздух прогреется до +17°...+19°.

