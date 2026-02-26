Украина получит сжиженный газ по новому маршруту: в Минэнерго раскрыли детали

Денис Шмыгаль отметил, что Украина работает над развитием других региональных маршрутов поставки газа.

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" в сотрудничестве с литовской энергетической компанией Ignitis Group обеспечит поставку 90 млн кубов сжиженного газа до конца марта этого года.

Глава энергетического ведомства добавил, что Украина работает над развитием других региональных маршрутов поставок (газа), в частности Вертикального газового коридора.

"Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона", - подытожил Шмыгаль.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий уточнил, что Украина получит через терминал в порту Клайпеда сжиженный газ из США.

Следует отметить, что Вертикальный газовый коридор – это стратегический маршрут транспортировки газа из СПГ-терминалов Греции через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину и далее в Центральную Европу (с юга на север). Он обеспечивает диверсификацию источников, уменьшая зависимость от России, и использует Трансбалканский коридор для поставок.

Удары РФ по газовой инфраструктуре Украины – последние новости

Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины не прекращаются. 25 февраля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что РФ вторые сутки атакует объекты газовой инфраструктуры Украины в Харьковской и Черниговской областях.

За день до этого он же сообщал, что Россия в течение всего дня атаковала дронами объект газодобычи в Харьковской области. По словам главы нефтегазового монополиста, только с начала года российские войска осуществили уже 26 атак на объекты "Нафтогаза".

20 февраля российские оккупанты атаковали дронами объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской области, на атакованном объекте вспыхнул сильный пожар.

