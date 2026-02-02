Нардеп объяснил, возможно ли восстановить киевские ТЭЦ после сокрушительных ударов РФ

Сергей Нагорняк отметил, что восстановительные работы продолжаются.

Все ТЭЦ Киева, которые были повреждены в результате ударов Российской Федерации, можно восстановить, но для этого нужно время и соответствующие ресурсы. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил народный депутат, член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк, комментируя информацию СМИ о том, что одна из столичных ТЭЦ не подлежит восстановлению.

По его словам, восстановительные работы на объектах в настоящее время продолжаются.

"Точно все ТЭЦ подлежат восстановлению. И сейчас продолжаются соответствующие работы для того, чтобы все киевские ТЭЦ работали и давали возможность передачи тепла, водоподогрева и генерации электрической энергии", - отметил парламентарий.

В то же время, он отметил, что есть определенные вопросы по одной из столичных ТЭЦ, которая получила наибольшее количество ударов.

"Речь идет о том, чтобы запустить электроцентраль. Речь не идет о полноценном восстановлении, поскольку для этого нужны время и ресурсы", - пояснил нардеп.

По информации директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в результате массированных вражеских атак все столичные ТЭЦ прекратили производить электроэнергию.

Кроме этого , из-за ударов вражеских дронов и ракет часть столицы до сих пор остается без тепла. Харченко отметил, что повторное подключение домов, оставшихся без тепла, - сложная задача, поскольку даже если вода была слита, все равно не исключены повреждения внутридомовых систем отопления.

