Изменение стандарта напряжения само по себе никоим образом не влияет на качество поставок, отметил эксперт.

С 1 июля Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросети. Вместо привычных 220 В стандартными теперь будут 230 В.

Изменение этого стандарта не повлияет на суммы в платежках украинских потребителей. Об этом в комментарии "Украинскому Радио" заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, для потребителей это "просто незаметная история".

"Это никак не влияет на количество потребления электроэнергии, а следовательно, на цены в платежках также не влияет никоим образом", – сказал он.

Видео дня

К тому же, изменение напряжения само по себе никоим образом не влияет на качество поставок.

Разницу в стандарте напряжения не заметят и ваши бытовые приборы, добавляет Харченко. Эксперт пояснил, что приобретенные в течение последних 10-15 лет приборы работают в диапазоне от 210 до 240 вольт.

"Большинство современных устройств изготавливаются так, чтобы работать в этом диапазоне, потому что производители унифицируют продукцию под стандарты разных стран, а к тому же напряжение в сети не всегда абсолютно стабильно. Особенно, если сеть пострадала от ударов, как в Украине, или в сетях подключено много солнечных электростанций, как в некоторых европейских странах. Напряжение в сетях постоянно меняется, немного "дышит"", – продолжил он.

При этом специалист отметил, что украинские сети значительно пострадали за время войны, которую ведет Россия против Украины.

"Они никогда не были спроектированы с расчетом, что их будут выключать и включать, а это во время войны происходит довольно часто. Вспомним множество плановых отключений из-за недостатка генерации. Это очень плохо влияет на сети. И я не вижу перспектив, что мы сможем все это быстро и кардинально починить", – пояснил Харченко.

Директор Центра исследования энергетики прогнозирует, что на то, чтобы полностью починить сети – в том числе распределительные – понадобится еще 3-4 года после завершения войны. Это означает, что скачки напряжения будут сохраняться.

"И поэтому чувствительная или специальная аппаратура абсолютно будет страдать от этого. Что можно здесь посоветовать? Поставить стабилизаторы. На входе в свою квартиру или дом поставить стабилизатор, и тогда это решает проблему опасности для бытовых электроприборов", – добавил Харченко.

Энергосистема Украины – другие новости

В июне 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии. По сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли в 2,5 раза – до более 237 тысяч МВт-ч. Больше всего увеличился экспорт в Венгрию.

Между тем запасы природного газа в украинских подземных хранилищах 28 июня превысили 8 млрд кубометров. Этот показатель на 19,6% меньше отметки аналогичного периода 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: