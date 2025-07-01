Поставки украинского тока выросли по всем направлениям.

В июне 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч, сообщает ExPro.

Отмечается, что больше всего вырос экспорт в Венгрию - с 34 до 122 тыс. МВт-ч. В общем, поставки выросли по всем направлениям.

Аналитики напоминают, что в июне 2024 года экспорт электроэнергии отсутствовал.

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Импорт электроэнергии вырос на 5% по сравнению с маем - до 203,8 тыс. МВт-ч. Поставки выросли из Венгрии и Словакии. Однако по другим направлениям (Польша, Румыния, Молдова) импорт сократился. При этом по сравнению с июнем 2024 года импорт электроэнергии сократился более чем в четыре раза.

"Таким образом, по итогам июня 2025 года Украина является нетто-экспортером, впервые с октября 2023 года", - отмечает издание.

Экспорт электроэнергии из Украины - последние новости

В мае 2025 года Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40% по сравнению с апрелем - до 92,5 тыс. МВт-ч.

Евросоюз увеличил квоту на экспорт электроэнергии из Украины. Вместе с тем, как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, европейцам не всегда нужна "лишняя" украинская электроэнергия.

Со своей стороны, министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что экспорт электроэнергии осуществляется только при условии отсутствия ограничений для украинских потребителей.

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