Также будут установлены пределы допустимого отклонения напряжения.

В Украине меняется стандарт напряжения в электросети. С 1 июля 2025 года он официально будет составлять 230 вольт вместо привычных 220 вольт.

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Одно из ключевых нововведений заключается в том, что будут установлены пределы допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В. То есть речь идет о ±10% от номинального значения 230 В.

"Ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы. Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности – электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности", – заявили в НКРЭКУ.

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Энергетика Украины: другие новости

"Нафтогаз" установил цену на газ для украинцев на ближайший год. Она будет составлять 7,96 гривни за кубометр. Такая цена будет актуальной еще год, до 30 апреля 2026 года.

Тем временем украинская энергосистема продолжает страдать от российских атак. В Херсоне был уничтожен ключевой энергетический объект.

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