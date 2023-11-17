Доходы России за прошлый месяц составили более 13 млрд долларов.

Несмотря на санкции Запада в отношении экспорта российской нефти, в России уже несколько месяцев увеличивается доход на финансирование войны в Украине.

Как сообщает Bloomberg, согласно данным Министерства финансов России, поток денег в государственную казну уже несколько месяцев увеличивается.

Как показывают расчеты агентства, валовые доходы РФ от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь, составив в прошлом месяце более 13 млрд долларов. Октябрьская прибыль превысила прибыль за любой отдельный месяц 2021 года.

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Представитель Министерства финансов США заявил, что первая фаза ценового ограничения была сосредоточена на уменьшении объема прибыли, которую Россия получает от продажи нефти. Вторая фаза Запада будет сосредоточена на увеличении расходов, которые Россия должна заплатить, чтобы сохранить поставки.

Для этого министерство начало налагать санкции на судоходные компании и суда, перевозившие нефть, продаваемую выше предельного уровня, и начало искать пути увеличения расходов для России за использование ее теневого флота.

Россия продолжает зарабатывать на нефти

С начала полномасштабной войны Россия заработала на экспорте газа, нефти и угля около 550 миллиардов евро. Крупнейшим покупателем был Европейский союз. Совокупно страны ЕС оплатили России 180 миллиардов евро.

16 ноября Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний, а также либерийских танкеров, перевозивших нефть из России. Активы подсанкционных организаций в США должны быть заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.

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